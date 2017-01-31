Обострение на Донбассе: кому выгодно, кто начал, чем закончится?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Резкая интенсификация боевых действий на Донбассе привела к гуманитарной катастрофе в Авдеевке, обе стороны конфликта несут потери, есть убитые среди мирных жителей. Кто виноват? Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Ополченцы, в свою очередь, заявляют об атаках со стороны ВСУ.

Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

В Авдеевке в связи с обстрелами объявлен режим ЧП, сообщается, что есть план эвакуации жителей.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с чрезвычайной ситуацией в Авдеевке в понедельник прервал свой визит в Германию. Он также поручил инициировать заседание Трехсторонней контактной группы "в любом формате".

Кто начал?

Обострение ситуации непосредственно в Авдеевской промзоне связано с проведением украинской стороной мероприятий по укреплению своей обороны. Об этом сказал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, украинские силовики "после продолжительного беспокоящего огня со стороны противника нанесли ответный удар по их позициям" — с этого и началось.

"Наш огонь был довольно удачным. Они понесли потери. В результате подтянули резервы и начался артиллерийский обстрел. Вплоть до того, что дошло до работы танков по нашим позициям", — заявил эксперт.

При этом, по его словам, никакого "ползучего" наступления нет: линию разграничения, определенную договоренностями в Минске 15 февраля 2015 года, "никто не пересекает".

Ополченцы, в свою очередь, обвиняют в обострении ВСУ. По словам заместителя командующего оперативным командованием непризнанной ДНР Эдуарда Басурина, которого цитирует Донецкое агентство новостей (ДАН), "украинские силовики за минувшие сутки 2 411 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, обстановка на линии фронта продолжает обостряться".

Басурин также сообщил, что в результате обстрелов "в Донецке, Макеевке и на юге ДНР зафиксированы разрушения жилого фонда".

Утром в о вторник ДАН со ссылкой на оперативное командование республики сообщило о попытке прорыва позиций сил ДНР на Мариупольском направлении в районе Коминтерново — "есть погибшие и раненые".

В Киевском районе Донецка в результате артобстрела обесточеной оказалась шахта им. Засядько, под землей заблокированы более 200 горняков.

Кому выгодно?

Интенсификация боев на Донецком направлении совпала с визитом президента Украины Петра Порошенко в Германию и произошла в момент, когда западные политики заговорили о возможности отмены санкций против России. Совпадение?

"Авдеевка… Меня учили перед тем, как анализировать события, задать себе вопрос: кому это выгодно? Так как ответить на этот вопрос не могу сам, может, кто поможет", — предложил всем задуматься над происходящим политик, экс-глава Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилл Куликов.

Он, как и многие, не поверил в искренность прервавшего свой германский вояж Порошенко.

"Авдеевка началась за несколько дней до визита Порошенко в Берлин, гибли люди, происходили "артиллерийские дуэли". Видимо, ранее президент не знал о происходящем, поэтому был срочно вынужден прервать свой визит?", — написал Куликов на своей странице в Facebook.

Неизбежные обвинения в адрес России в том, что это она инспирировала обострение на Донбассе, тоже вызывают сомнения.

"Враг без сомнения коварен и беспринципен, но когда практически решен вопрос о снятии "антироссийских санкций", именно в этот момент враг переходит в наступление и грубейшим образом нарушает Минские соглашения. Наш враг, еще и идиот, по всей видимости?", — задал Куликов риторический вопрос.

Политик также отметил: спикеры МО Украины заявляют, что в районе Авдеевки нет ползучего наступления, а идет "плановое укрепление линии обороны". Но при этом поврежден источник энергоснабжения Авдеевки — в двадцатиградусный мороз "ни тепла, ни света, отключена фильтровальная станция, прекращена подача воды, срочно принимаются меры… А раньше предпринять меры было нельзя?".

"Россию можно подозревать в чем угодно, но…"

Резкое обострение ситуации на востоке Украины действительно требует сейчас экстренных решений, в том числе решений контактной группы. Но вопрос еще и в том, чтобы заставить вооруженные группировки по обе стороны линии соприкосновения выполнить решения, которые будут приняты. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

Он напомнил, что ранее плановое заседание Трехсторонней контактной группы было назначено на 1 февраля в Минске — "но, что касается инициативы Порошенко созвать группу на сутки раньше — вполне возможно, что она будет собрана".

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Однако, по словам эксперта, "вопрос не только в том, чтобы контактная группа разработала какие-то предложения, необходимо, чтобы те, кто сегодня находятся в Авдеевке по обе стороны разделительной линии — чтобы они прекратили огонь, послушали команды".

Эксперт отметил, что все понимают: как с одной, так и и с другой стороны, есть "ряд полевых командиров, которые абсолютно отказываются слушать любые команды".

Отвечая на вопрос, чем может быть вызвано нынешнее обострение ситуации на Донбассе, политолог отметил, что «пока говорить об этом сложно».

"Но я согласен с теми, кто говорит, что Россию можно подозревать в чем угодно, кроме идиотизма. Когда РФ находится за шаг от отмены санкций, провоцировать обострение конфликта на востоке Украины для Москвы нет никакого смысла", — сказал Бондаренко.

Напомним, что в Берлине Петр Порошенко заявил о необходимости продления и даже усиления санкций против России в том случае, если не будет прогресса в реализации минских соглашений.

"Реалии, которые быстро меняются"

А политолог Руслан Бортник отметил, что в Германии президент Порошенко, несомненно, хотел услышать заверения в безусловной поддержке украинской позиции, однако в обнародованном коммюнике "нет каких-либо прямых обвинений… в любую сторону в отношении интенсификации боевых действий и срыва минских переговоров".

"Вот этого нет. Есть констатация факта, что идут бои, есть эскалация", — сказал политолог в эфире Голоса Столицы.

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Бортник предположил, что осторожность — "может быть, это свидетельство разговора Трампа с Меркель, может быть, это просто ориентация, осторожная ориентация очень опытного политика, коим является Меркель, на реалии, которые быстро меняются".

Комментируя тот факт, что избранный президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону со всеми участниками нормандского формата, кроме президента Украины, Бортник отметил, что сегодня Украина — "экономически, политически десуверенизированная страна", геополитический компромисс ключевые игроки (ЕС, Россия, США) будут искать сами.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.