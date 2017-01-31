Донбасс на грани гуманитарной катастрофы

РИА Новости Украина

Обстановка в Донбассе, о котором мировое сообщество, кажется, почти забыло, вновь обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления. Ситуация близка к гуманитарной катастрофе.

За минувшие сутки в Донбассе погибли трое украинских силовиков и 24 пострадали. Со своей стороны, в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о четырех погибших и девяти раненых.

Как обычно бывает в подобных ситуациях, стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и в попытках наступления. Ополченцы указывают на Киев, украинские силовики – на ДНР. В МИД Украины в обострении ситуации традиционно увидели и "руку" России. В Москве подобные заявления опровергли.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера была со стороны самостийных отрядов предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса".

"Они перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии. Ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию. Это вторжение было пресечено. Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны", — отметил он, сообщают РИА Новости.

Песков добавил, что "насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии. В результате наступления, которое было предпринято, часть территории непризнанной республики была занята нападавшими и после контратаки удалось все вернуть на положение, которое предшествовало этому".

Хотя, по словам Пескова, Киев и не имеет возможности контролировать эти так называемые независимые отряды, однако украинские вооруженные силы в любом случае все-таки поддержали их атаку артиллерией. Пресс-секретарь президента РФ уверен, что подобные агрессивные проявления организуются украинским руководством "с какой-то целью". "По всей видимости, какая-то попытка отвлечь внимание на что-то другое имеет место", — добавил он.

В условиях обострившегося конфликта президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать свой визит в Германию. Очередное заседание контактной группы по ситуации в Украине запланировано на среду, однако украинский президент, как сообщил замглавы его администрации Константин Елисеев, поручил созвать чрезвычайную встречу в этом формате. На текущий момент официальной информации о переносе заседания не поступало.

В сложившейся ситуации постоянный совет ОБСЕ принял решение провести во вторник специальное заседание. Что касается экстренных контактов в нормандском формате (Россия, Украина, ФРГ, Франция), то подобных договоренностей, по словам Пескова, пока нет.

Пока стороны выясняют, кто "первый начал", мирное население продолжает гибнуть. По данным Минобороны самопровозглашенной ДНР, в результате вечерних обстрелов убиты двое гражданских, трое получили ранения. Мало того, местные жители сидят без воды, тепла и света, и это в 20-градусный мороз. Ситуация близка к катастрофической. Власти объявили в городе чрезвычайное положение и не исключают эвакуации всего населения, если не удастся провести ремонтные работы. Пока же ведется эвакуация только тяжелобольных и людей с ограниченными возможностями.

Однако как вернуть людям коммунальные удобства в условиях непрекращающихся обстрелов, не очень понятно. В ДНР заявляют, что со своей стороны соблюдают режим тишины. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что перемирие в районе Авдеевки не соблюдается, несмотря на договоренность о прекращении огня с 13.00.