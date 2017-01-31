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    Украина продолжает политику мирного урегулирования в Донбассе - Полторак

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    По словам министра обороны, Киев четко осознает "источник существующих угроз и после почти трех лет войны, понимаем, что основным залогом независимости и территориальной целостности Украины являются мощные и современные Вооруженные силы".
    Степан Полторак
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев привержен политике мирного урегулирования в Донбассе, несмотря на обострение ситуации в регионе, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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    "Министр обороны Украины рассказал о ситуации в Донбассе, в частности, о последних события в Авдеевке, и подчеркнул, что несмотря на обострение ситуации, Украина продолжает политику мирного урегулирования на востоке нашей страны", — информирует пресс-служба минобороны о позиции министра.

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    "Мы четко осознаем источник существующих угроз и после почти трех лет войны, понимаем, что основным залогом независимости и территориальной целостности Украины являются мощные и современные Вооруженные силы", — отметил вместе с тем Полторак.

    Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольники Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. 

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