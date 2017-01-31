СК РФ возбудил дело по "обстрелам ВСУ гражданских объектов Донбасса"

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Следственный комитет (СК) России возбудил еще одно уголовное дело по факту артиллерийского обстрела гражданских объектов Донбасса украинскими военнослужащими, сообщила журналистам во вторник и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.

"Тридцатого января 2017 года представители Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины, осуществили прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Макеевке. В результате обстрела скончалась местная жительница, еще трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Были также повреждены здания железнодорожного вокзала, городской больницы, общеобразовательной школы и других объектов гражданского назначения", — сказала Петренко.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело "по признакам преступления "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Она отметила, что украинские силовики продолжают игнорировать не только все достигнутые договоренности, но и здравый смысл, проводя артиллерийские обстрелы Донбасса и убивая мирное население.

"Организованные ими обстрелы явно не случайны. Это спланированные действия, направленные против мирных граждан", — заключила Петренко. По словам представителя СК, в подобной ситуации "проявление агрессии со стороны киевских властей не может оставаться незамеченным".

"Речь идет о нарушении Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины (Минск, 05.09.2014) и Меморандума к нему (Минск, 19.09.2014), Конвенции о правах ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989), Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него (Париж, 09.12.2948), Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола № II к ней (Женева, 08.06.1977)", — подчеркнула Петренко.

Она отметила, что и Россия, и Украина являются участниками Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, а ее положения подразумевают, что при нарушении конвенции стороны заставляют соблюдать их.

"Именно поэтому в ситуации, когда гибель мирного населения Донбасса украинские власти стараются не замечать, Следственный комитет России обязан реагировать на это уголовно-процессуальными мерами и продолжать собирать свидетельства преступлений против мира и безопасности человечества. У нас нет сомнений, что рано или поздно все виновные в совершении особо тяжких преступлений ответят за каждого убитого, поломанные жизни их родственников, людей, потерявших свой кров в результате этого вооруженного конфликта", — заключила Петренко.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольники Донецк-Ясиноватая –Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.