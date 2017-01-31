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    Обострение на Донбассе: ситуация легко выходит из-под контроля — Бондаренко

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    Экстренное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с ситуацией на Донбассе может состояться, будут предложены соответствующие решения, но возникнет проблема контроля их выполнения, считает политолог Кость Бондаренко.
    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Обострение ситуации на востоке Украины действительно требует сейчас самых срочных решений, в том числе решений контактной группы, созыв которой до назначенного ранее срока вполне вероятен. Но вопрос еще и в том, чтобы заставить вооруженные группировки по обе стороны линии соприкосновения выполнить решения, которые будут приняты. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

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    Ранее стало известно о резкой интенсификации боевых действий на Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Ополченцы, в свою очередь, заявляют о наступлении со стороны ВСУ.

    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

    В Авдеевке в связи с обстрелами объявлен режим ЧП. 

    Дмитрий Марунич
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    Президент Украины Петр Порошенко в связи с чрезвычайной ситуацией в Авдеевке в понедельник прервал свой визит в Германию. Он также поручил инициировать заседание Трехсторонней контактной группы "в любом формате".

    "В данной ситуации действительно необходимо принимать решения. На 1 февраля и так была созвана контактная группа, она должна собраться в Минске. Но, что касается инициативы Порошенко созвать группу на сутки раньше — вполне возможно, что она будет собрана и обсудит ситуацию", — отметил Кость Бондаренко. 

    Однако, по его словам, "вопрос не только в том, чтобы контактная группа разработала какие-то предложения, необходимо, чтобы те, кто сегодня находятся в Авдеевке по обе стороны разделительной линии — чтобы они прекратили огонь, послушали команды". 

    "Потому что мы понимаем, что есть, как с одной, так и и с другой стороны, целый ряд полевых командиров, которые абсолютно отказываются слушать любые команды. Может возникнуть вопрос контроля… Представим, что украинская сторона договаривается о чем-то, соответственно, Муженко (глава Генштаба ВСУ — Ред.) отдает приказ тому самому "Правому сектору" или еще какой-то подобной группировке о том, чтобы прекратить обстрел. Они его попросту пошлют. Они никем не контролируются", - подчеркнул Бондаренко.

    Авдеевский коксохимический завод под обстрелом
    avdeevka.dn.ua
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    Отвечая на вопрос, чем может быть вызвано нынешнее обострение ситуации на Донбассе, политолог отметил, что пока рано делать выводы.

    "Но я согласен с теми, кто говорит, что Россию можно подозревать в чем угодно, кроме идиотизма. Когда РФ находится за шаг от отмены санкций, провоцировать обострение конфликта на востоке Украины для Москвы нет никакого смысла", — сказал Бондаренко.

    Отметим, что во вторник утром представитель министерства обороны ДНР заявил, что ополченцы прекратили огонь и полностью соблюдают режим тишины в Донбассе, чтобы обеспечить ремонтные работы линий электропередачи в районе Авдеевки. 

    Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил со ссылкой на Совместный центр по координации и контролю, что российская сторона гарантирует прекращение обстрелов с 10 до 17 часов во вторник. Однако, по словам Жебривского, режим тишины пока не действует.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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