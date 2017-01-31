Обострение на Донбассе: ситуация легко выходит из-под контроля — Бондаренко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Обострение ситуации на востоке Украины действительно требует сейчас самых срочных решений, в том числе решений контактной группы, созыв которой до назначенного ранее срока вполне вероятен. Но вопрос еще и в том, чтобы заставить вооруженные группировки по обе стороны линии соприкосновения выполнить решения, которые будут приняты. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

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Ранее стало известно о резкой интенсификации боевых действий на Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Ополченцы, в свою очередь, заявляют о наступлении со стороны ВСУ.

Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

В Авдеевке в связи с обстрелами объявлен режим ЧП.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с чрезвычайной ситуацией в Авдеевке в понедельник прервал свой визит в Германию. Он также поручил инициировать заседание Трехсторонней контактной группы "в любом формате".

"В данной ситуации действительно необходимо принимать решения. На 1 февраля и так была созвана контактная группа, она должна собраться в Минске. Но, что касается инициативы Порошенко созвать группу на сутки раньше — вполне возможно, что она будет собрана и обсудит ситуацию", — отметил Кость Бондаренко.

Однако, по его словам, "вопрос не только в том, чтобы контактная группа разработала какие-то предложения, необходимо, чтобы те, кто сегодня находятся в Авдеевке по обе стороны разделительной линии — чтобы они прекратили огонь, послушали команды".

"Потому что мы понимаем, что есть, как с одной, так и и с другой стороны, целый ряд полевых командиров, которые абсолютно отказываются слушать любые команды. Может возникнуть вопрос контроля… Представим, что украинская сторона договаривается о чем-то, соответственно, Муженко (глава Генштаба ВСУ — Ред.) отдает приказ тому самому "Правому сектору" или еще какой-то подобной группировке о том, чтобы прекратить обстрел. Они его попросту пошлют. Они никем не контролируются", - подчеркнул Бондаренко.

Отвечая на вопрос, чем может быть вызвано нынешнее обострение ситуации на Донбассе, политолог отметил, что пока рано делать выводы.

"Но я согласен с теми, кто говорит, что Россию можно подозревать в чем угодно, кроме идиотизма. Когда РФ находится за шаг от отмены санкций, провоцировать обострение конфликта на востоке Украины для Москвы нет никакого смысла", — сказал Бондаренко.

Отметим, что во вторник утром представитель министерства обороны ДНР заявил, что ополченцы прекратили огонь и полностью соблюдают режим тишины в Донбассе, чтобы обеспечить ремонтные работы линий электропередачи в районе Авдеевки.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил со ссылкой на Совместный центр по координации и контролю, что российская сторона гарантирует прекращение обстрелов с 10 до 17 часов во вторник. Однако, по словам Жебривского, режим тишины пока не действует.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.