Бои в Авдеевской промзоне. Жданов об обострении в Донбассе

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Ситуация на Донецком направлении вблизи Авдеевки остается напряженной. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 2260 нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе в течение суток. В основном огонь осуществлялся из запрещенных видов вооружения. В миссии обещают составить подробный отчет о нарушениях.

Всего за сутки в зоне АТО погибли пять украинских военных, девять ранены, еще четверо – травмированы. Первый заместитель руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Донецкой области Фридон Векуа заявил, что среди раненых есть военные и гражданские. По его словам, одна местная жительница обратилась с ранением, но от госпитализации отказалась, еще один мужчина и одна женщина сейчас в больнице.

Подробнее обострения ситуации на Донбассе в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

С чем связано обострение ситуации в Авдеевке? Канал informator TV в Youtube Жители Авдеевки об обстрелах: дома ходуном ходят

– Обострение ситуации, если брать непосредственно Авдеевскую промзону, связано с тем, что мы проводили мероприятие по усилению боеспособности нашей обороны.

После продолжительного беспокоящего огня со стороны противника нанесли ответный удар по их позициям. Откуда корректировался огонь артиллерии и велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате это вылилось в такое противостояние.

Наш огонь был довольно удачным. Они понесли потери. В результате подтянули резервы и начался артиллерийский обстрел. Вплоть до того, что дошло до работы танков по нашим позициям.

По мнению Ирины Геращенко, обострение ситуации на фронте как правило происходит накануне каких-то важных международных встреч. Вы согласны с этим утверждением?

– Частично – да. Я бы еще связал это и с внутриполитической обстановкой. Я напомню события на Светлодарской дуге в декабре прошлого года. Они тоже начались как-то параллельно вместе с внутриполитическими нашими проблемами. Сейчас у нас и блокада началась железнодорожного сообщения, и визит президента в Германию. Я думаю, что это как-то связано, не столько напрямую.

Не стоит рассматривать события последних дней как своеобразный вариант наступления?

– Нет. Никакого "ползучего" наступления не существует вообще в природе. Дело в том, что есть линия разграничения, определенная договоренностями в Минске 15 февраля 2015 года. Ее никто не пересекает.

Есть мероприятия, которые проводит Генштаб ВСУ по улучшению и совершенствованию системы обороны наших вооруженных сил. Мы, в отличие от политиков, военные прекрасно понимают, что нельзя разводить войска, нельзя создавать серые зоны, а надо вплотную приближаться, вплоть до визуального контакта. Что и делает Генштаб на отдельных участках, улучшая наши позиции и выдвигая.

Но никто линию разграничения, определенную минскими договоренностями, не пересекает.

В ОБСЕ также неоднократно подчеркивали, что обстрелы ведутся с обеих сторон. Как это можно объяснить?

– Очень просто. Даже минские договоренности предусматривают, что мы имеем право открыть ответный огонь в случае непосредственной угрозы жизни наших солдат.

Когда наши позиции обстреливаются тяжелой артиллерией и "Градами", мы, конечно же, имеем полное право даже на основании этих договоренностей открывать ответный огонь, давить огневые точки для того, чтобы сберечь жизни наших солдат.

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Ранее начштаба блокады Донбасса Сергей Акимович в эфире "ГС" заявил, что уголь составляет только 10% всех перевозок, а спецкор Артем Маслаков сообщил, что во время штурма Авдеевки пострадало двое мирных жителей.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.