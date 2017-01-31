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    При обстреле Авдеевки ранен мирный житель - полиция

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (318)

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    Вячеслав Аброськин уточнил, что около пяти утра во вторник в результате обстрела жилого дома по улице Колосова в Авдеевке получил ранения молодой человек. Пострадавшего доставили в больницу.
    Ситуация в Авдеевке. Архивное фото
    Вячеслав Аброськин/Facebook

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Мирный житель ранен в результате обстрела Авдеевки Донецкой области, сообщил начальник ГУ Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.

    "Боевики ДНР не прекращают бить по Авдеевке. В 5:00 утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

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    Пострадавший госпитализирован.

    Пресс-офицер 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук ранее сообщила, что Авдеевка утром во вторник подверглась обстрелу из "Градов".

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