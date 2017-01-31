При обстреле Авдеевки ранен мирный житель - полиция

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Мирный житель ранен в результате обстрела Авдеевки Донецкой области, сообщил начальник ГУ Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.

"Боевики ДНР не прекращают бить по Авдеевке. В 5:00 утра в результате обстрела жилого дома по улице Колосова получил ранения молодой человек, 1975 года рождения", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

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Пострадавший госпитализирован.

Пресс-офицер 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук ранее сообщила, что Авдеевка утром во вторник подверглась обстрелу из "Градов".