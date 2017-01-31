Донбасс, бои под Ясиноватой: что это было

РИА Новости Украина

Одесское издание "Таймер" попыталось в общих чертах восстановить картину боёв, вспыхнувших ранним утром 29 января к северу от Донецка.

По имеющейся информации, около 5:00 правительственные войска предприняли атаки сразу на трёх направлениях: на позиции войск самопровозглашенной ДНР в районе трассы Н-20 на Каменку, южнее – в общем направлении на Ясиноватский блокпост (дорожная развязка трасс Е-50 Донецк – Горловка и вышеупомянутой трассы Н-20), а также на посёлок Жабичево (расположенный между удерживаемыми ВСУ Песками и контролируемым ДНР посёлком Весёлый).

Как оказалось позднее, основным был удар на самом северном участке – в районе трассы Н-20 с общим направлением на Крутую Балку.

Позиции сил непризнанной ДНР (части 1 батальона 100-й бригады ДНР) здесь атаковали силы 72-й бригады ВСУ численностью до двух взводов. Им удалось обеспечить внезапность нападения и захватить часть вынесенных вперёд позиций 100-й бригады, причём на этом этапе силы непризнанной ДНР понесли серьёзные потери.

Впрочем, командование ДНР довольно скоро сориентировалось в ситуации и приступило к контрмерам: в частности, активно заработала тяжёлая артиллерия, к месту боёв были переброшены подкрепления, в т.ч. бронетехника. Артудары наносились не только непосредственно по тем участкам линии фронта, где шли активные бои, но и по позициям артиллерии ВСУ в Песках, окрестностях Авдеевки и т.п.

К вечеру силам ДНР удалось ликвидировать практически все последствия внезапной атаки ВСУ. Впрочем, ряд источников утверждает, что отбить самые передовые позиции, захваченные ВСУ в первые минуты боя, по состоянию на 30 января, военным ДНР пока не удалось.

Цели атаки не ясны до конца: возможно, командование ВСУ предполагало в случае успеха наступления попытаться взять под контроль Донецкую фильтровальную станцию, которую от передовых позиций ВСУ отделяли 200-300 метров, а также закрепиться на северной стороне трассы Донецк-Горловка (Е-50).

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Обе стороны понесли существенные потери. По официальной информации в ходе боёв погибли четверо военнослужащих 72-й бригады, ещё девять получили ранения. В ДНР говорят об одном убитом и одном раненом военнослужащим, причём погибшим оказался командир 1 батальона 100-й бригады Иван "Грек" Балакай.

Судя по всему, обе цифры существенно занижены: по неподтверждённой информации, только в ходе боёв в районе трассы Н-20 правительственные войска потеряли убитыми и ранеными порядка 30 человек, силы ДНР – не менее 10.