Хроника 30 января: катастрофа в Авдеевке, пикет российских банков в Киеве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 30 января, активисты "Национального корпуса", партии, созданной на базе нацбатальона "Азов", пикетировали отделения "дочек" российских банков в Киеве. Появилась информация, что участники блокады взорвали ж/д полотно в "серой зоне" в Донбассе, а новый президент США уволил и.о. генпрокурора, отказавшуюся выполнять указ об иммиграции. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Чрезвычайное положение в Авдеевке

В Авдеевке в связи с серьезным обострением ситуации объявлено чрезвычайное положение. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без воды, теплоснабжения и электричества. В результате обстрела Авдеевки пострадали трое мирных жителей. В ДНР заявили, что "вооруженные силы ДНР прекратили огонь и полностью соблюдают режим тишины для обеспечения ремонтно-восстановительных работ" в районе Авдеевки.

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Порошенко созывает чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу

Президент Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы из-за обострения ситуации в Донбассе, сообщил в понедельник замглавы Администрации президента Константин Елисеев. По его словам, чрезвычайное заседание ТКГ должно состояться до запланированной даты (до 1 февраля — ред.). Ранее сообщалось, что Порошенко в понедельник прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке. За сутки в Донбассе погибли трое военных, 20 ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Участники блокады взорвали ж/д полотно в "серой зоне" в Донбассе

В понедельник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что заблокировавшие грузовое железнодорожное сообщение в Донбассе участники блокады взорвали ж/д полотно в нейтральной зоне. В штабе блокады ОРДЛО в Донбассе не знают, кто совершил диверсию. Еще с прошлой недели бывшие участники АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная.

"Азов" пикетировал отделения "дочек" российских банков в Киеве

Партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", в понедельник пикетировала центральные офисы "дочек" российских "Сбербанка", "БМ-Банка", "Альфа-банка", "ВТБ банка" и "Проминвестбанка" в Киеве, призывая вкладчиков не хранить в них сбережения. В партии потребовали от президента Украины Петра Порошенко арестовать главу Нацбанка Валерию Гонтареву, которая, согласно их заявлению, содействует работе российских банков в Украине, а сами финучреждения — закрыть.

Бывший глава правления банка "Михайловский" объявлен в розыск

По информации СМИ, следствие обратилось в Днепровский районный суд Киева с требованием изменить меру пресечения экс-главе "Михайловского", который перестал приходить к следователю, и объявить его в розыск. Судья удовлетворил это прошение. Ранее сотрудники СБУ сообщали, что имеют сведения о намерении Игоря Дорошенко с семьей уехать в Канаду.

Украина возобновила поставки птицы и яиц в ЕС

Европейская комиссия возобновила прекращенный в декабре прошлого года импорт украинской птицы и яиц в страны ЕС с территорий, на которых не были зафиксированы вспышки птичьего гриппа, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Пресс-служба добавила, что Минагропроду удалось договориться с европейской стороной о введении региональных ограничений по экспорту. То есть запрет будет распространяться только на поставки птицы из Херсонской, Одесской и Черновицкой областей, в которых был обнаружен вирус.

Киев представил эмблему Евровидения-2017

Ключевым слоганом песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве, стал лозунг "Celebrate Diversity" ("Уважайте многообразие"). "Он (слоган — ред.) хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего песенного конкурса, в основе которого — традиционные украинские бусы, которые являются не только самым древним женским украшением, но и считаются оберегом. Неповторимости украшению придает именно то, что оно состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная", — говорится в сообщении.

Трамп уволил и.о. генпрокурора, отказавшуюся выполнять указ об иммиграции

Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора — главу министерства юстиции Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ главы государства об иммиграции, сообщили в Белом доме. Руководить министерством назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте. Она будет возглавлять министерство до утверждения кандидата на пост генпрокурора Джеффа Сешнса, уточнили в Белом доме.

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Именно 30 января 1894 года — Чарльз Кинг патентует изобретенный им отбойный молоток. В этот же день в 1915 году, атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использовала подводные лодки. Помимо этого 30 января 1930 года был осуществлен запуск первого в мире радио-зонда для исследования атмосферы, изобретенного советским метеорологом Павлом Александровичем Молчановым.