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    Жители Авдеевки об обстрелах: дома ходуном ходят

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (318)

    (обновлено: )23001
    В сети появилось видео, на котором местные жители Авдеевки Донецкой области сообщают об обстрелах и ситуации в городе. Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе.
    Канал informator TV в Youtube

    Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

    Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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