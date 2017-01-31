Авдеевку утром обстреляли из "Градов", есть жертвы - спикер 72-ой бригады

Пресс-центр штаба АТО

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Авдеевка Донецкой области подверглась утром во вторник обстрелу из "Градов", есть жертвы серди мирного населения, сообщила пресс-офицер 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук.

"Как сообщают из Донецка, люди видели, что стреляли из четырех разных точек, из четырех разных установок. Выпустили (снаряды) по старой части города. Город горит. Есть жертвы среди мирного населения", — цитирует Мокренчук "112 Украина".

Число погибших и пострадавших уточняется.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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