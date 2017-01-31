Жебривский: дополнительные силы спасателей и Нацгвардии прибыли в Авдеевку

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Дополнительные подразделения спасателей, Национальной полиции и Национальной гвардии Украины прибыли в Авдеевку, которая осталась без тепла и света из-за обстрелов, сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, там идут бои ополченцев с военными ВС Украины. В результате обострения Авдеевка в Донецкой области накануне осталась без воды, тепла и света на фоне сильных морозов. Власти объявили чрезвычайное положение в Авдеевке и не исключают эвакуации людей, если не удастся провести ремонтные работы, которые запланированы на вторник. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы из-за обострения ситуации в Донбассе.

"В 6.00 в Авдеевку прибыли дополнительные подразделения ГСЧС с необходимым оборудованием и материальным обеспечением. Прибыли дополнительные подразделения Национальной полиции и Нацгвардии. Также прибыли ремонтные службы облэнерго и облгаза", — написал Жебривский в Facebook.

По его словам, на утро вторника в городе развернули семь пунктов обогрева для населения, началась выдача горячего завтрака, запасом питьевой воды город обеспечен, а благодаря Авдеевскому коксохимическому заводу в теплосети города поддерживается температура теплоносителя на уровне 35 градусов на входе, 29 – на выходе.

Также глава ВГА сообщает, что сейчас в Авдеевке проживает около 16 тысяч человек, из них 2 тысячи – дети, в городе — 153 многоэтажных дома и 3,5 тысяч домов частного сектора. К охране правопорядка в обесточенном городе привлекли дополнительные наряды сотрудников полиции. Авдеевская больница работает в штатном режиме на мощных генераторах. На автономном отоплении также две школы и детский садик. Они сейчас также работают в режиме пунктов обогрева, сообщает Жебривский.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

Во вторник утром представитель министерства обороны ДНР заявил, что ополченцы прекратили огонь и полностью соблюдают режим тишины в Донбассе, чтобы обеспечить ремонтные работы линий электропередачи в районе Авдеевки. В то же время Павел Жебривский сообщил со ссылкой на Совместный центр по координации и контролю, что российская сторона гарантирует прекращение обстрелов с 10 до 17 часов.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.