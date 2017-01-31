В Донецке все горняки выведены из обесточенной из-за обстрела шахты

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Донецке все 207 горняков выведены из обесточенной в результате обстрела шахты имени Засядько, сообщил во вторник журналистам представитель МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Все горняки выведены на поверхность", — сказал представитель ведомства.

Во вторник Минобороны ДНР сообщило, что из-за обстрела была обесточена шахта имени Засядько, под землей находились более 200 человек.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.