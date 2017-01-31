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    В Донецке все горняки выведены из обесточенной из-за обстрела шахты

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (359)

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    Как сообщил во вторник представитель МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики, "все горняки выведены на поверхность". Всего под землей находились более 200 шахтеров.
    Спасательная операция на шахте им. Засядько. Архивное фото
    REUTERS Baz Ratner

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Донецке все 207 горняков выведены из обесточенной в результате обстрела шахты имени Засядько, сообщил во вторник журналистам представитель МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обострение на Донбассе: ситуация легко выходит из-под контроля — Бондаренко

    "Все горняки выведены на поверхность", — сказал представитель ведомства.

    Во вторник Минобороны ДНР сообщило, что из-за обстрела была обесточена шахта имени Засядько, под землей находились более 200 человек.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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