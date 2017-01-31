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    Обострение в Донбассе. Нардеп предлагает созвать внеочередное заседание ВР

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (349)

    (обновлено: )14801
    Если не удается собрать кворум, необходимо провести совет коалиции в расширенном формате для рассмотрения чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Донецкой области, заявила Светлана Залищук.
    Пустой зал Верховной Рады
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости. Депутат от фракции пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук обратилась к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента в связи с обострением ситуации в Донбассе.

    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обострение на Донбассе: ситуация легко выходит из-под контроля — Бондаренко

    Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.

    "Обращаюсь к Андрей Парубию и лидерам фракций рассмотреть возможность срочно собрать парламент на внеочередное заседание. Если не удается собрать кворум, провести совет коалиции в расширенном формате для рассмотрения чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Донецкой области", — написала Залищук на своей странице в Facebook во вторник. По ее мнению, необходим "адекватный ответ украинской власти".

    Согласно утвержденному календарному плану, шестая сессия Верховной Рады восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года.

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