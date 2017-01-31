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    Жданов: обстрелы на Донбассе усилились из-за "вакуума" в отношениях РФ и США

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (349)

    (обновлено: )24302
    Военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что Россия использует эту паузу для того, чтобы заставить Украину принять нужные им решения по урегулированию конфликта на Востоке.
    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. С 10 утра во вторник в районе Авдеевки должны были прекратиться обстрелы. Об этом заявлял председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. По его словам, такие гарантии дала российская сторона в Общем центре контроля и координации. В то же время на своей странице в Facebook Жебривский позднее сообщил, что обстрелы продолжаются.

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    Ситуацию на Донбассе в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

    "Общая тенденция идет к усилению обстрелов, и я думаю, это обусловлено, в первую очередь, тем, что в международном политикуме пока что создается такой небольшой вакуум между США и Россией в отношениях. Они не могут их выстроить, и мы не знаем, в каком ключе они будут работать. Поэтому Российская Федерация, она использует эту паузу для того, чтобы давить на Украину и заставить нас принять те решения, которые нужны им в плане урегулирования конфликта на Востоке", — заявил Жданов.

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