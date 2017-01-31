Более 200 горняков не могут подняться из шахты в Донецке - ДНР

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Более 200 горняков не могут подняться из шахты имени Засядько из-за повреждения линий электропередачи вследствие боевых действий, заявил журналистам во вторник представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Противник продолжает обстрелы Донецка. Из-за обесточивания шахты имени Засядько под землей в результате обстрелов ВСУ (Вооруженные силы Украины) заблокированы 203 горняка", — сказал представитель ведомства.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

Во вторник утром представитель министерства обороны ДНР заявил, что ополченцы прекратили огонь и полностью соблюдают режим тишины в Донбассе, чтобы обеспечить ремонтные работы линий электропередачи в районе Авдеевки. В то же время глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил со ссылкой на Совместный центр по координации и контролю, что российская сторона гарантирует прекращение обстрелов с 10 до 17 часов.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.