Все попытки прорвать оборону в Донбассе обречены - Турчинов

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В результате обстрелов 30 января в Донбассе погибли четверо бойцов АТО, 12 — ранены, во вторник — трое убитых и 23 раненых, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Ранее сообщалось об эскалации конфликта в Донбассе и обстрелах Авдеевки.

По его словам, обострение ситуации произошло именно "после завершения инспекционной миссии ОБСЕ на востоке Украины".

"Все попытки атак российско-террористическими группировками подавлены нашими войсками. Более того, украинские военные вынуждены были контратаковать, чтобы улучшить свои оперативные позиции", — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Он добавил, что позиции военных обстреливаются не только из крупнокалиберной артиллерии и минометов, а также из реактивных систем залпового огня. По позициям ВСУ за последние сутки было выпущено около полутора тысяч снарядов и мин.

"Украинская армия надежно удерживает свои позиции, поэтому все попытки боевиков прорвать нашу оборону обречены", — подытожил Турчинов.

Напомним, в результате обстрела Авдеевки ранения получил ранения мирный житель.