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    Все попытки прорвать оборону в Донбассе обречены - Турчинов

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (349)

    (обновлено: )61805
    Как уточнил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, позиции военных обстреливаются не только из крупнокалиберной артиллерии и минометов, а также из реактивных систем залпового огня.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В результате обстрелов 30 января в Донбассе погибли четверо бойцов АТО, 12 — ранены, во вторник — трое убитых и 23 раненых, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
    vk.com/my_avdeevka
    Разрушения в Авдеевке после обстрелов

    Ранее сообщалось об эскалации конфликта в Донбассе и обстрелах Авдеевки.

    По его словам, обострение ситуации произошло именно "после завершения инспекционной миссии ОБСЕ на востоке Украины".

    "Все попытки атак российско-террористическими группировками подавлены нашими войсками. Более того, украинские военные вынуждены были контратаковать, чтобы улучшить свои оперативные позиции", — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

    Он добавил, что позиции военных обстреливаются не только из крупнокалиберной артиллерии и минометов, а также из реактивных систем залпового огня. По позициям ВСУ за последние сутки было выпущено около полутора тысяч снарядов и мин.

    "Украинская армия надежно удерживает свои позиции, поэтому все попытки боевиков прорвать нашу оборону обречены", — подытожил Турчинов.

    Напомним, в результате обстрела Авдеевки ранения получил ранения мирный житель.

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