Ищи, кому это выгодно. Донецк, Авдеевка и политические дивиденды

Диана Михайлова, независимый военный эксперт

Обострение боевых действий под Донецком удивительным образом совпало по времени с давно запланированным рабочим визитом президента Петра Порошенко в Берлин, что дает основания говорить о применении стандартной заготовки, чтобы избежать неприятных объяснений. Согласно официальной версии именно гуманитарные проблемы, возникшие в результате обстрелов в г. Авдеевка и градообразующем Авдеевском коксохимическом заводе, заставили украинского президента прервать встречу с премьер-министром Германии Ангелой Меркель и убыть на родину. Информации о каких-либо достижениях по итогам переговоров не приводится ни украинской, ни немецкой стороной, что, по-видимому, отражает полное отсутствие положительных новостей.

Согласно, опять-таки, официальной версии, окончательно выработанной украинскими СМИ и представителями военно-политического руководства спустя трое суток после начала событий, обострение конфликта пришлось на раннее утро воскресенья 29 января, когда "в районе Авдеевской промзоны боевики начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов. С семи часов противник пошел на штурм с целью захвата позиций украинских военных. Провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей. В ходе штурма погибло трое украинских военных".

Министр обороны Украины Степан Полторак уточнил эту версию начала боевых действий: "Утром начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций".

Диаметрально противоположную версию обнародовала пресс-служба армии ДНР и ополченцы из районов Ясиноватая и Спартак, неподалеку от Донецка: "Когда в 5 утра укры бросили взвод в атаку, наши начали по ним работать из стрелкового и те начали отступать, но подразделения ПС открыли по ним огонь из миномётов 82, чтобы пресечь отступление. Днем наши позиции обстреливались 122 и 152, плюс миномёты 120 и 82. Наши в ответ сегодня ушатали несколько укровских артиллерийских точек под Песками и в районе Авдеевской Промки. Поблизости наших позиций АГС накрыли кучку укров. Нашим позволено работать по полной. К вечеру укры потеряли 9-200 и около 15-300. И это на одном месте, только на одной из позиций западного фронта ДНР".

Как известно, начиная с осени 2014 г. бои в районе этого города ведутся в основном за промзону, которая находится недалеко от Ясиноватской развязки, прикрываемой блокпостом. Этот транспортный узел считается ключевым, поскольку связывает между собой Донецк и Горловку.

К вечеру воскресенья пресс-секретарь 72-ой отдельной механизированной бригады ВСУ Елена Мокренчук сообщила, что "обстрел Авдеевки и позиций ВСУ в том районе велся из тяжелой артиллерии, что привело к гибели четырех военнослужащих, а еще семеро получили ранения". К ним добавилось еще трое раненых мирных жителей Авдеевки, что прокуратура Донецкой области признала "террористическим актом". Также было заявлено, что «в результате контратаки украинские военные отбили одну из позиций, ранее занимаемую боевиками. Это произошло контратаки для улучшения собственной обороны».

29 января представители ОБСЕ зафиксировали четыре танка Т-64 к западу от Авдеевки, которые перемещались на восток. По утверждению украинской стороны танки в бою за промзону применяли только ополченцы ДНР. Кроме того, пресс-центр специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем отчете по событиям на Донбассе сообщил, что в тот же день были обнаружены грузовики, перевозившие 122-мм гаубицы типа 2A18 и боекомплект к ним на восток возле н.п. Михайловка, которая находится в 37 км от Донецка.

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В понедельник, 30 января, взаимные обстрелы позиций из тяжелого вооружения, включая реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", продолжились.

Представитель пресс-службы министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил, что "Боевые действия не завершились, а продолжились и сегодня. Точно известно, что российско-оккупационные войска продолжают обстрелы из минометов, танков, пушек, и подтянули к фронту реактивную артиллерию". Также поступили сообщения о новых жертвах среди украинских военных – двое были убиты, а пятеро ранены.

31 января представитель Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ополченцев получила доклад начальника Генерального штаба ВС Украины Виктора Муженко о потерях силовиков за последние двое суток. Отчет был представлен президенту Петру Порошенко и стал причиной его досрочного возвращения из Германии.

Согласно докладу украинская армия в Донбассе за 29 и 30 января потеряла не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными. «Мы обнародуем эту информацию, чтобы дать возможность Петру Порошенко со временем лично, глядя в глаза матерям погибших и покалеченных военнослужащих, дать объяснения, ради каких амбиций он загубил столько людей и какую ему победу принесли свыше 70 отправленных на тот свет бойцов», — подытожил Басурин. В предыдущие дни пресс-служба армии ДНР сообщила о гибели более 10 бойцов украинской армии при попытке штурма Авдеевки 30 января и 20 военнослужащих — 29 января.

В свою очередь в эфире одного из украинских телеканалов та же Елена Мокренчук напомнила о том, что "завтра на Майдане состоится прощание с нашими героями, которые погибли во время штурма боевиками Авдеевки. То, что мы знаем, 4 погибли 29 января во время первого штурма, и еще 3, которые погибли 30 января во время второго штурма. В общем, 7. Завтра на Майдане в 11:00 состоится прощание с ними".

Заметим, что постоянно меняющиеся цифры потерь не сходятся ни у одной из сторон.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице Facebook сообщил, что "Российская сторона гарантирует прекращение обстрелов с 10:00 до 17:00 вторника, 31 января".

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Обстрелы действительно прекратились, но только со стороны ДНР, о чем также сообщил Басурин: "силы ополчения прекратили огонь в районе Авдеевки, что должно способствовать прекращению эскалации конфликта". В то же время украинские силовики, по утверждениям представителей ДНР, продолжают обстреливать город.

В целом, можно констатировать, что все происходящее под Авдеевкой, хорошо вписывается в неоднократно отработанный сценарий боевых действий от украинского генштаба. Как и в предыдущих случаях, резкое, но ничем не спровоцированное, обострение боевых действий совпало по времени с политическими событиями (рабочий визит Порошенко в Берлин и первый телефонный разговор Путина и Трампа). За несколько дней удалось "раскрутить" провокацию от спорадических перестрелок до обменов ударами тяжелым вооружением всех калибров, что неизбежно привело к поражению социальных объектов.

Затем была объявлена чрезвычайная ситуация, переходящая в гуманитарную катастрофу. На этот раз в Авдеевке и АКХЗ, принадлежащем Ренату Ахметову, который, по информации народного депутата Онищенко, отказался "искать компромисс в вопросе правильного распределения прибыли". Заявляется о непоправимых и серьезных повреждениях, хотя на 88% города можно снабжать тепловой и электрической энергией, то есть ситуация создается искусственно.

Кроме того, заявляется о занятии новых позиций, что расценивается патриотически настроенной частью общества как, несомненно, положительный результат, несмотря на то, что это противоречит мирным договоренностям и принесло новые потери.

Последовавшее за эскалацией прекращение обстрелов – свидетельство того, что они были и разрушили инфраструктуру. Россия, которая способствовала этому прекращению, снова выставляется в качестве агрессора и покровителя "террористов".

Быстрое, так как повреждений не так много, восстановление нарушенной инфраструктуры Авдеевки, опять-таки, способствует рекламе нынешних украинских властей, не говоря уж о списании определенных средств.

По поводу обострения боевых действий в районе Адеевки сегодня состоится внеочередное заседание совета ОБСЕ, то есть к Украине вновь будет приковано внимание международной общественности, которая уже порядком устала от потока негатива и старается избавиться от назойливого и поднадоевшего источника негатива.

Все это – вполне ощутимые политические, материальные и рекламные дивиденды, ради которых ничего не стоит положить несколько десятков или сотен человек или оставить без тепла многотысячный город.