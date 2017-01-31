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    Климкин: 8 силовиков погибли в результате обострения в Донбассе

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (369)

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    Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил, что за два дня убиты восемь украинских солдат, 29 получили ранения разной степени тяжести.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    AP Photo/Sergei Grits

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины заявил о восьми погибших силовиках в результате обострения ситуации в Донбассе.

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    "За два дня убиты восемь украинских солдат, 29 ранены. В Ясиноватой и Авдеевке отключены электричество и отопление. Не допускать перемирия для обеспечения ремонта электричества и отопления – намеренное подстрекательство к гуманитарной катастрофе, все вовлеченные в это должны быть наказаны", — написал Климкин в микроблоге Twitter.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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