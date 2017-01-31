Обстрел Авдеевки и коксохима: подробности, мнения, версии

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Авдеевка на грани катастрофы

Уже вторые сутки в Донецкой области не утихают бои. С 5.00 утра вторника Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Авдеевка, Горловка находятся под плотным артиллерийским огнем. Боевые действия ведутся с применением всех видов тяжелого вооружения – используются почти полные пакеты реактивных систем залпового огня "Град" (30-40 снарядов за один залп — Ред.). Под ударом артиллерии находится не только авдеевское направление, от залпов и разрывов артиллерии содрогается весь Донецк.

Местные жители говорят, что таких обстрелов не было с 2014 года.

Со вчерашнего дня остановилось крупнейшее предприятие города — Авдеевский коксохимический завод, который обеспечивает город теплом и горячей водой.

Город остался без света, тепла и воды при морозе в — 20. Местные власти ввели в Авдеевке чрезвычайное положение.

"Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", — сообщил в понедельник вечером глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как рассказал директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов, обогрев Авдеевки на данный момент осуществляется коксовым газом.

"До утра смогли удержать генерацию и обогрев города на коксовом газе, для дальнейшего поддержания ждем подачи природного газа. Обещают с 10 часов режим тишины на восстановление ЛЭП, однако сейчас все достаточно напряжённо и шумно, есть прилеты в город", — написал он на своей странице в Facebook.

Однако, по его словам, для дальнейшего поддержания температур коксовых батарей и обогрева города понадобится много природного газа. "Много природного газа. По аналогии с февралем 2014 года- примерно 18000 кубов в час, для того, чтобы сохранить город Авдеевку и АКХЗ и не допустить гуманитарной и экологической катастрофы", - добавил Магомедов.

Пресс-служба президента Петра Порошенко вечером 30 января сообщила, что он прервал свой визит в Германии из-за "чрезвычайной ситуации [в Авдеевке], которая граничит с гуманитарной катастрофой".

Порошенко поручил созвать трехстороннюю контактную группу из-за ситуации в Авдеевке. "Буквально только что президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, даже в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ту критическую ситуацию, которая складывается вокруг Авдеевки", – заявил замглавы АП Константин Елисеев.

Кто виноват?

По поводу обострения боев в окрестностях Авдеевки эксперты и военные выдвигают разные трактовки.

Традиционно пресс-центр АТО и ополченцы винят друг друга в эскалации конфликта.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обвинил ополченцев в обстрелах и наступлении под Авдеевкой. "Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады", — написал он в Facebook.

В то же время прокуратура Донецкой области по факту обстрелов возбудила дело по статье "террористический акт".

В то же время в ДНР винят ВСУ в обстрелах. "В общем такие дела. Авдеевка снабжается электричеством из ДНР. Есть две линии основная из Ясиноватой, резервная из Макеевки. Очень высока вероятность того, что линии перебиты в ходе обстрелов со стороны ВСУ. За последние полгода уже несколько раз ее перерубали, последний раз 7 декабря и 12 января, когда и коксохим остановили и тепло в Авдеевке отключили, но тогда это не было такой проблемой и никто из Германии не улетал срочно. Лицемерный треш", — пишет блогер из ДНР Денис Селезнев.

По информации Страна.ua, эксперты, бывшие генералы, утверждают обратное: наступает как раз украинская армия, захватывая "положенные" ей территории.

Известный украинский журналист Юрий Бутусов пишет, что противостояние в районе Авдеевки произошло между так называемой 100-й бригадой "Республиканской гвардии ДНР" и 72-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. По его словам, "случайно в ходе дерзкой контратаки ВСУ заняли ряд позиций противника в районе ясиноватской развязки, на фланге промзоны".

"Выяснились подробности боев за Авдеевку 29 января. Оказывается, подразделения 1-го батальона 72-й механизированной бригады, умело обороняли свои позиции. И (случайно) в ходе дерзкой контратаки заняли ряд позиций противника в районе ясиноватской развязки, на фланге промзоны…. Таким образом,действуя в целях необходимой самообороны и в целях выполнения условий Минских соглашений, наши войска в боях 29-30 января улучшили свое тактическое положение", — писал он у себя Facebook. РИА Новости Украина Евгений Котенко Порошенко в Берлине, блокада Донбасса, отношения с Польшей. Мнение Бортника

Местные жители вообще увязывают огонь с блокадой, которую пытаются ввести батальоны. "Бои не прекращаются, ночь была ужасной — свет был перебит ночью даже на железной дороге…А обострение у нас ни с чего не начинается, и людям ничего не сообщают. Говорят, все из-за блокаде. По ее словам, в городе осталось много детей, но не все спешат выезжать, так как просто некуда", - пишут "Вести" ссылаясь на местных жителей.

В то же время в соцсетях задают вопросы о странном совпадении обострения ситуации под Авдеевкой и поездкой Порошенко в Германию.

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Журналист Дмитрий Корнейчук в своем Facebook связал резкое обострение ситуации на Донбассе с визитом президента в Германию. "Разговор предстоял крайне жесткий. Ибо Меркель планировала жестами показать Петру Алексеевичу, что бывает с теми, кто саботирует минские договоренности. И вот по странному стечению обстоятельств, за день до визита Порошенко, боевики ДНР решили захватить промышленную зону Авдеевки…И вместо жестов от Меркель, Порошенко важно указывал на бои в Авдеевке, говоря: мол, какое выполнение минских договоренностей, если они там бойню начали. Далее брифинг. На котором никаких жестких заявлений Меркель уже не звучит…Эксперты и блогеры Банковой выходят дружно с темниками для украинцев: никаких переговоров с террористами, которые по нам стреляют. И нечего, мол, разным меркелям нас учить выполнять "Минск". А всех украинских политиков и экспертов, кто за мир, надо вешать на ближайших столбах", - высказался Корнейчук.

По материалам из открытых источников интернет