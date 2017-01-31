Марунич: последствия консервации Авдеевского коксохима - не критичны

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Киев вряд ли будут интересовать последствия обострения обстановки в Донбассе в виде сокращения промышленного производства и потери рабочих мест в регионе, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, комментируя РИА Новости Украина ситуацию с консервацией Авдеевского коксохимического завода.

"Cам комбинат законсервируют. Предприятие входит в структуру "Метинвеста" Рината Ахметова, и с началом боевых действий работало неритмично. Чтобы понять, как отразится прекращение работы комбината в цикле металлургического производства, нужно знать, какая была доля предприятия в производстве кокса – 10% или больше?" - сказал Марунич.

"Я думаю, что последствия будут не критичными, но это ухудшит экономику "Метинвеста" и отразится на себестоимости конечной продукции в сторону повышения", — добавил эксперт.

Напомним, генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов сообщил накануне, что расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе предприятие, обесточено.

На долю АКХЗ приходится 23% украинского рынка валового кокса. Ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы перебили последнюю линию электропередач на Авдеевку, в результате чего город остался без воды, теплоснабжения и электричества.

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