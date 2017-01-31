Порошенко в Берлине, блокада Донбасса, отношения с Польшей. Мнение Бортника

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Президент Петр Порошенко в понедельник, 30 января, прервал визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

По данным СБУ блокада активистов на Донбассе уже нанесла государству 35 миллионов гривен убытков. Также правоохранители предупреждают, что блокирование железнодорожного сообщения имеет признаки ряда правонарушений, описанных в Уголовном кодексе Украины.

В Киеве представители партии "Национальный корпус" разлили краску перед входами и обклеили листовками фасады пяти российских банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева. В самом Нацкорпусе отмечают, что пикеты организованы возле офисов самых известных российских банков на территории Украины: "Сбербанк России", "Альфа-Банк", "БМ-банк", "ВТБ банк" и "Проминвест банк". Цель – закрытие банков.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал передать в правоохранительные органы материалы о коррупции в "Укрзализныце". В частности, документы по фактам злоупотребления получат Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура и Национальная полиция.

Ключевые события понедельника, 30 января, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ангела Меркель перед двусторонней встречей в Берлине сказала: "За последние часы мы вновь узнали, что режим прекращения огня фактически не существует. Вновь гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуацией на линии разграничения вызывает наше беспокойство".

— Да, конечно, обеспокоены. И обеспокоены, думаю, что обе стороны сегодня были – и украинская, и немецкая.

Почему? Потому что, с одной стороны, сегодня для Украины существует огромный риск того, что нынешняя модель политики в отношении Донбасса, основанная, фактически, на замораживании конфликта, разрушается эта модель на фоне переговоров нового лидера США с Россией.

Того же самого, на самом деле, в какой-то мере и боятся в Германии, потому что Германия все-таки с Францией, они гаранты и драйверы минского переговорного процесса. И по большому счету, вот этих два года, которые прошли со вторых минских соглашений, наверное, можно, он могут отнести себе в минус в какой-то мере. Потому что не удалось достигнуть существенного прогресса практически ни по одному из пунктов.

Да, не удалось допустить развязывания большой войны. Но ее риск и на период 2014 года, по моему мнению, был минимален. И сегодня Германия, конечно, как лидер ЕС, тоже опасается того, что та модель взаимоотношений, построенная с Украиной и Россией, могла оказаться ошибочной. И вот страх разрушения этих моделей, вслед за которыми последует и внутренняя электоральная ответственность, напомню, что в Германии осенью уже пройдут выборы в парламент, которые являются ключевыми в Германии, еще раньше, в апреле, во Франции, мне кажется, толкает в сторону для диалога.

Конечно, наш президент хотел услышать от Германии заверения поддержки безусловной украинской позиции. Но с того коммюнике, которое было обнародовано, даже слова, обнародованные Меркель, все-таки даже здесь коннотация, мне кажется, поменялась.

Нет каких-либо прямых обвинений в сторону, в любую сторону в отношении интенсификации боевых действий и срыва минских переговоров. Вот этого нет. Есть констатация факта, что идут бои, есть эскалация.

Это свидетельство предвыборной осторожности?

— Это свидетельство того, может быть, это свидетельство разговора Трампа с Меркель, может быть, это просто ориентация, осторожная ориентация очень опытного политика, коим является Меркель, на реалии, которые быстро меняются.

Помимо прочего, президент поехал к Ангеле Меркель, чтобы прояснить, о чем говорил Трамп? Трамп беседовал со всем участниками нормандского формата, кроме Украины. Почему так получилось?

— Потому что мы не являемся каким-то лидером где-либо. Не хочется говорить обидные нашей стране вещи, но мы же чудесно понимаем, что мы экономически, политически десуверенизированная страна. И по большому счету, разговор с нами вторичен в случае достижения какого-то компромисса, геополитического компромисса между ключевыми действительно игроками, коими являются ЕС, Россия и США.

Такое отношение, к сожалению, сегодня демонстрируется по большому счету. Я думаю, что с украинским президентом будут встречаться тогда, когда будут абсолютно понятны контуры новых соглашений, контуры новых компромиссов. Вот тогда с ним будут встречаться, его будут убеждать, используя финансовые инструменты, политически инструменты, убеждать принять ту модель, которую наработают наши союзники, наши внешние, и не только.

По данным СБУ блокада активистов на Донбассе уже нанесла государству 35 миллионов гривен убытков…

— Выразили тысячу первое сожаление, предостережение, все можно там увидеть, даже аргументация Минсоцполитики прозвучала, только функций правоохранительного органа не видно, который должен на самом деле не констатировать нарушение прав каких-то или законов, а должен его прекращать немедленно, если оно есть, моментально, силовым способом.

Это функция правоохранительного органа. Поэтому, я думаю, это в какой-то мере здесь игра и никакой блокады Донбасса в принципе нет. Это блокада только части железнодорожных веток и тех железнодорожных веток, через которые проходят, прежде всего, грузы холдинга СКМ Ахметова. Так что это правильно, наверное, назвать блокадой путей Ахметова.

Даже в 2015 году, когда блокировал "Правый сектор", он блокировал и дороги, и много чего другого, то есть там действительно была блокада, и та была условной, потому что граница с РФ открыта. А сегодня это не блокада вообще. Дороги открыты, контрабанда транспортная как шла, так и идет.

Скорее всего, это борьба за потоки. Мне кажется, что кто-то внутри власти заинтересован в такой форме блокады, в таком давлении на Ахметова, на СКМ. Именно этим обуславливается такая информационно-политическая реакция правоохранительных органов и отсутствие каких-либо попыток силовой разблокировки.

Более того, я сегодня читал, что были взорваны часть этих путей. Это явное нарушение украинского законодательства. Идет политическая игра с Ахметовым. Кто-то давит на Ахметова, что-то от Ахметова хочет. Я думаю, что все-таки в ближайшее время договорятся и договоренность эта будет лежать, прежде всего, в финансовой плоскости, а не политической.

Кто во власти может быть заинтересован в этой блокаде?

— Судя по реакции силовиков, кто-то очень высокий, кто-то очень важный, может быть, самый важный. То есть это элемент трения. Запасов на электростанциях угля, по последним данным, на месяц, то есть еще месяц можно играть в блокаду. Но вот непоставки этого угля на металлургические предприятия – уже сегодня это кризис, сегодня уже проблема.

Почему тогда среди народных избранников, которые якобы контролируют эту блокаду, представители именно "Самопомочи"? Это случайность или у этой политсилы тоже свои интересы?

— Что касается добровольцев, их просто используют, это понятно. Что касается депутатов, это такие депутаты, которые очень часто принимают участие в такого рода акциях, которые больше похожи на какие-то банальные элементы шантажа или даже рейдерство, нежели классические политические акции.

Если вы хотите освободить военнопленных, я двумя руками "за", я с вами пойду на митинг, если надо. Но митинг надо устраивать в другом месте. Митинг надо устраивать под СБУ, под Администрацией президента.

Если Ахметов совершает какие-либо противозаконные вещи, вы нардепы, подавайте иски в суд, требуйте разорвать эти контракты, требуйте возбудить уголовные дела против менеджмента этой компании, которая занимается вывозкой оттуда угля. То есть гора наиболее эффективных инструментов. Но ими никто не хочет пользоваться.

Вместо этого устроили вот такую форму, информационно-политическую блокаду путей сообщения Ахметова.

Требования вернуть заложников…

— Это декорации.

В Киеве группа неизвестных в балаклавах облили краской и обклеили плакатами фасады пяти банков. Для недопущения провокации были привлечены бойцы Нацгвардии. Ряд СМИ сообщали, что это активисты политической партии "Национальный корпус".

— Тут два фактора, мне кажется, предопределились. Любая фантазия, любой флешмоб, который, в том числе, был под этими банками, демонстрирует политический характер этой акции, хорошо подготовленный, люди оделись, подготовились.

Я думаю, эти акции предопределяют сегодня два фактора. Первый фактор, он очень высокий, внешнеполитический — это разговор Путина с Трампом. С ним я связываю давление на русские банки, которые проработали три года спокойно, а сегодня их давят. Это определенный сигнал и определенное тестирование для Путина, который тоже является очень чувствительным к бизнес-интересам своей страны.

С другой стороны, возможно, у кого-то появилось понимание того, что вот эти банковские, финансовые учреждения сегодня можно каким-то образом отжать или что-то получить и оказывается давление на менеджмент этих учреждений, потому что они выглядят как дойные коровы.

Участники акции заявляют о намерении действовать законными методами, не препятствовать проходу сотрудников и клиентов в банки…

— Не туда пришли. Надо идти в НБУ, блокировать НБУ, требовать отзыва лицензии этих банковских учреждений, требовать привлечения к ответственности менеджмента этих банков. Вот там яйцо Кощеево банковской деятельности российских банков в Украине. Причем тут эти отделения, которые они пошли блокировать?

Выглядит как акция пиара, а не как стремление что-то прекратить. Тем более, в Нацкорпусе есть депутат, который может подавать иски в суд, требовать наказать, разорвать лицензии.

Мининфраструктуры во вторник передаст в правоохранительные органы материалы о коррупции в "Укрзализныце". Об этом заявил Владимир Омелян.

— Человек себе продолжает работать, несмотря на все обвинения, может быть, резонные, не резонные. Странная позиция правительства, почему человек не уволен, если обвинения настолько серьезны. Балчуна имею в виду. Почему он не уволен, руководитель "Укрзализныци", если обвинения такие серьезные? Или не настолько серьезные.

Эти обвинения не разделяет, судя по всему, премьер.

— А почему премьера не удалось убедить на самом деле? Там ситуация намного проще и циничнее, потому что Омелян, министр инфраструктуры, назначен по квоте НФ, он их интересы представляет. Гройсман, понятно, квота БПП.

Раньше "Укрзализныця" всегда была вотчиной НФ в той или иной мере, потому что входила в структуру профильного министерства, сегодня отобрали. Идет такой корпоративный конфликт между группой НФ и группой БПП внутри правительства за эту "Зализныцю". И, конечно, Балчуном играют в футбол, по большому счету.

Я не знаю, виноват ли он, не виноват. То, что он творит на "Укрзализныце", у меня три поколения по отцовской линии – железнодорожники, и отец уже вышел на пенсию, но всю жизнь отработал на железной дороге. Вот то, что творится сейчас на железной дороге, хуже никогда не было. Вот за последних 100 лет хуже на железной дороге никогда не было.

Просто развал. Коррупция, умноженная на тотальную бесхозяйственность и просто откровенный идиотизм местами. Но я, все-таки, это субъективное мнение, я не хочу его генерализировать. Но просто к чему. Что я не знаю, виновен, не виновен Бальчун. Очевидно, что он управляет, мне кажется, что не эффективно на данный момент этим органом. И я думаю, что, по большому счету, вряд ли это противостояние чем-то закончится серьезным.

Хотя, очевидно, что по-новому сформированная группа Гройсмана в правительстве, которая формируется на наших глазах, вырастает из БПП, она рассматривает активы НФ как потенциально свою собственность. И это, возможно, только вершина айсберга или только начало масштабного конфликта именно за активы, за распределение зон влияния между группой этих молодых реформаторов, молодой команды БПП во главе с Гройсманом и сидящими уже по два созыва в правительстве в квоте НФ чиновниками, более бывалой команды.

Поэтому я думаю, что это только начало.

Начало чего? Начало конфликта между фракциями коалиции?

— Сегодня группа, очевидно, Гройсмана воспринимает активы НФ как доступную собственность, которую можно отобрать, поделить, усилив свое влияние за этот счет.

Я не думаю, что это приведет к какому-то расколу фракции. НФ бежать некуда. То есть они даже с этого корабля ни спрыгнуть не могут, потому что плавать не умеют, рейтингов нет. И поэтому я думаю, что это закончится, скорее всего, каким-то отжимом, частичным поражением.

Тогда почему не следует отставка Омеляна?

— А как Омеляна убрать, если это фактически вторая и третья фигура от НФ в правительстве. Первый, понятно, Аваков. Второй или третий – Петренко или Омелян. Вот здесь можно поспорить. Вот его убрать – это означает пойти на прямой и откровенный конфликт.

Если конфликт вокруг "Укрзализныци" — это проблемы конкретно Омеляна и Гройсмана, а Яценюк и Порошенко чуть-чуть в стороне, то убрать Омеляна – это значит втянуть в конфликт Порошенко и Яценюка. Это означает действительно серьезные риски.

Я не думаю, что НФ выйдет из коалиции, но в таком случае он может расколоться на несколько групп влияния. И некоторые из групп могут лишить коалицию своих голосов. Тогда будут проблемы.

Польский политик Ярослав Качиньский заявил о том, будущее украино-польских отношений под вопросом из-за трактовки Украиной роли УПА в своей истории. О чем говорит это заявление?

— Таких сигналов много звучит и, напомню, что в свое время и польский парламент принял решение, которым признал событие на Волыни геноцидом польского населения.

Сегодня, действительно, украино-польские отношения находятся в самой худшей фазе за последние 20 лет, самой тяжелой фазе. Есть история с маршами орлят так называемых в Польше, правые маршируют, а орлятами называли все время польских националистов, которые, в крайнем случае, воевали с украинско-галицкой армией за Львов во время Гражданской войны и всего остального, то есть очень длительная история этнических правых взаимоотношений.

Я думаю, что Ярослав Качиньский — грамотный политик, он чудесно понимает, что Украина уже все легализировала, стала на путь — приняты у нас законы о героизации УПА, всего остального, но он оставляет еще зону для компромисса, то есть возможность выйти Украине из этих позиций, которые являются неприемлемыми для Польши.

Польские политики – по определению им очень тяжело сотрудничать с украинскими политиками, защищать Украину, быть адвокатом украинским в Европе, потому что это не воспринимает общественное сознание в самой Польше. Оно не воспринимает, как можно поддерживать Украину, где идеализируется УПА, где другие люди, к которым очень плохо относятся в Польше.

Я помню, что Порошенко обещал польскому внести изменения в закон о героизации правого движения, потому что там есть нормы, которые абсолютно неприемлемы для Польши. Например, самое острое, что введена уголовная ответственность за непризнание статуса УПА, то есть даже есть запрет на обсуждение этой темы, законодательно установлены. Эти изменения были не внесены и, возможно, такая напоминалочка польскому руководству о том, что все еще можно вернуть, грамотно рассмотрев этот вопрос, вернуться к нормальному диалогу и нормальному сотрудничеству между Украиной и Польшей.

Особо значимого в этом заявлении я не вижу, хотя стоит помнить, что он лидер правящей партии, поэтому его заявление — значимое, хотя больше демонстрирует срез общественного мнения в Польше, то, что думает средний поляк. Для них звучало это заявление.

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Ранее эксперт в сфере транспорта Александр Кава в эфире "ГС" заявил, что правительство должно дотировать железные дороги, тогда качество перевозок улучшится.

Напомним, директор компании "Инвест-эксперт" Виктор Медведь в эфире "ГС" заявил, что модернизация подвижного состава "Укрзализныци" — имитация бурной деятельности, поскольку, прежде всего, необходимо построить современную колею.