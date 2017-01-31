Обострение в Донбассе: ситуация в Авдеевке близка к катастрофе - спецкор

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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Российская сторона дала письменные гарантии прекращения огня в районе Авдеевки, заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Так, на своей странице в Facebook он написал, что в Совместном центре координации и контроля сообщили о письменной гарантии о прекращении обстрелов на 7 часов — с 10:00 утра до 17:00. Информация о прекращении огня появилась и со стороны самопровозглашенных республик. Однако позже Жебривский уточнил, что обещанный режим тишины не действует.

О ситуации в самом городе в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков.

"Электроэнергия по-прежнему отсутствует, и мы знаем, что вчера была перебита последняя ветка, и это произошло впервые с начала конфликта, т.е. ситуация действительно близка к катастрофе. Если остановится "Коксохим", это будут риски и экологической, и гуманитарной катастрофы. Тем не менее, ночь в самой Авдеевке прошла достаточно спокойно", — сообщил спецкор.

По его словам, местные власти допускают вероятность эвакуации населения в случае дальнейшего отсутствия отопления.

"Местные власти говорят о том, что если не будет решения проблемы сегодня-завтра, то уже есть план эвакуации людей. В Авдеевке сейчас живет около 16 тысяч человек, среди них — две тысячи детей, и местные власти с уверенностью говорят о том, что они знают, когда и куда этих людей они вывезут. Но хотелось бы, чтобы до этого не дошло", — отметил спецкор.

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