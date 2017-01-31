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    Гройсман: ситуация в Авдеевке остается сложной, но контролируемой

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    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается сложной, надо обеспечить режим тишины, сообщил во вторник премьер-министр Владимир Гройсман в ходе круглого стола по обсуждению приоритетных действий правительства в области образования и науки. 

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    "Жизнеобеспечение всех систем хотя бы на минимальном уровне. Ситуация остается сложной. Но сегодня есть абсолютно все ресурсы и возможности для того, чтобы восстановить энергоснабжение. На это нужно время. Но самое главное – это прекращение обстрелов. Потому что мы понимаем, что все это делается намеренно. Преступление против людей, которые абсолютно ни в чем не виноваты и являются просто жертвами той агрессии, которую испытывает Украина уже третий год подряд со стороны РФ, ее войск и наемников", – цитирует Гройсмана "112 Украина".

    Он также заверил, что подготовлены все сценарии развития событий.

    "Это огромный вызов для нас, но мы все сделаем для того, чтобы максимально справиться с ситуацией, которая сложилась. (…) Надо, чтобы режим тишины был обеспечен. Тогда мы сможем восстановить все энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения на территорию Авдеевки", — подчеркнул Гройсман.

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