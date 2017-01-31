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    Фотоленты

    Донецкая фильтровальная станция: повреждения после обстрелов

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (326)

    (обновлено: )10110
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info

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    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции

    В результате обстрелов 29 января была обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. На данный момент электроснабжение не восстановлено.

    Смотрите также: Эскалация в АТО: обстрелы в Донецке

    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию. В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке во вторник ранен один мирный житель.

    Также известно, что три района Донецка остались без света.

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