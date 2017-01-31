Авдеевку обогревают коксовым газом - гендиректор АКХЗ

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Обогрев Авдеевки на данный момент осуществляется коксовым газом, сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

"До утра смогли удержать генерацию и обогрев города на коксовом газе, для дальнейшего поддержания ждем подачи природного газа. Обещают с 10 часов режим тишины на восстановление ЛЭП, однако сейчас все достаточно напряжённо и шумно, есть прилеты в город", — написал Магомедов на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке ранен один мирный житель.

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