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    Авдеевку обогревают коксовым газом - гендиректор АКХЗ

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (326)

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    Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов уточнил, что с 10 часов утра ожидается введение режима тишины для восстановления поврежденных ЛЭП.
    Авдеевка после обстрелов. Архивное фото
    Фото со страницы Романа Бочкалы в Facebook

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Обогрев Авдеевки на данный момент осуществляется коксовым газом, сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

    Ситуация в Авдеевке
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    "До утра смогли удержать генерацию и обогрев города на коксовом газе, для дальнейшего поддержания ждем подачи природного газа. Обещают с 10 часов режим тишины на восстановление ЛЭП, однако сейчас все достаточно напряжённо и шумно, есть прилеты в город", — написал Магомедов на своей странице в Facebook.

    Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

    Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, а глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

    В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке ранен один мирный житель.

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