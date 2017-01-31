Эскалация конфликта в Донбассе (постоянно обновляется)

Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. В ДНР обвиняют в обстрелах силовиков. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. В Администрации президента Петра Порошенко сообщали, что глава государства прервал свой визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке. Обстрел жилых кварталов города квалифицирован как теракт.

Редакция РИА Новости Украина следит за развитием ситуации 31 января.

10:36. В Донецке началась эвакуация более 200 горняков, заблокированных под землей на шахте имени Засядько, сообщил журналистам представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР.

10:14. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Об этом он заявил в ходе круглого стола, посвященного обсуждению приоритетных направлений в области образования и науки.

9:50. Обогрев Авдеевки на данный момент осуществляется коксовым газом, сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов. "Обещают с 10 часов режим тишины на восстановление ЛЭП, однако сейчас все достаточно напряжённо и шумно, есть прилеты в город", — написал он на своей странице в Facebook.

9:48. Более 200 горняков не могут подняться из шахты имени Засядько из-за повреждения линий электропередачи вследствие боевых действий, заявил журналистам во вторник представитель министерства обороны ДНР. "Противник продолжает обстрелы Донецка. Из-за обесточивания шахты имени Засядько под землей в результате обстрелов ВСУ заблокированы 203 горняка", — сказал представитель ведомства.

9:46. Пользователи выкладывают в интернет кадры с места событий. Одно из них размещено на канале пользователя Луизы Ищенко в Youtube. На кадрах, по ее словам, ситуация наблюдалась в ночь на вторник в Донецке (смотреть видео)

9:38. Павел Жебривский около 9:30 обвинил ополченцев в обстрелах и наступлении под Авдеевкой. "Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады", — написал он в Facebook. По его словам, несколько ополченцев убиты, бой продолжается. Он добавил, что "мы можем эвакуировать до 8 тысяч человек в день".

9:35. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в результате обстрелов в Донецке обесточены несколько районов. "В результате обстрелов без света три района — Киевский, Куйбышевский и часть Ворошиловского, обесточены 13 котельных, ведутся восстановительные работы", — заявил он.

9:30. Российская сторона гарантирует прекращение обстрелов с 10 до 17 часов, сообщил со ссылкой на Совместный центр по координации и контролю глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. "Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК о том, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе", — написал он на своей странице в Facebook.

9:26. В свою очередь начальник ГУ Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин сообщает, что "боевики ДНР не прекращают бить по Авдеевке". Он добавил, что в ходе обстрелов ранен мирный житель — мужчина, 1975 года рождения.

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9:23. Представитель министерства обороны ДНР заявил, что ополченцы прекратили огонь и полностью соблюдают режим тишины в Донбассе, чтобы обеспечить ремонтные работы линий электропередачи в районе Авдеевки.

9:20. За сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате обстрелов погибли трое военнослужащих, 20 ранены, четверо травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО. Самой напряженной остается ситуация на донецком направлении в районе Авдеевки.

9:18. Авдеевка подверглась утром обстрелу из "Градов", есть жертвы серди мирного населения, сообщила пресс-офицер 72-й ОМБР ВСУ Елена Мокренчук. По ее словам, "люди видели, что стреляли из четырех разных точек, из четырех разных установок; выпустили (снаряды) по старой части города; город горит".

9:15. С пяти часов утра вторника Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Авдеевка, Горловка находятся под плотным артиллерийским огнем, передает корреспондент РИА Новости Украина. Боевые действия ведутся с применением всех видов тяжелого вооружения – используются почти полные пакеты реактивных систем залпового огня "Град" (30-40 снарядов за один залп — Ред.). Под ударом артиллерии находится не только авдеевское направление, от залпов и разрывов артиллерии содрогается весь Донецк. Из районов, приближенных к линии фронта, поступают первые сообщения о разрушениях и повреждениях жилых домов и систем жизнеобеспечения.