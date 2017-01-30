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    Донецк, Макеевка и Докучаевск: последствия обстрелов

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (288)

    (обновлено: )0
    Разбитые окна в жилом доме в городе Докучаевск
    Последствия обстрелов в Докучаевске
    Последствия обстрелов в Докучаевске
    Последствия обстрелов в Макеевке
    Последствия обстрелов в Макеевке
    Последствия обстрелов в Макеевке
    Местные жители возле гаража в Макеевке, пострадавшего в результате обстрела
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Разбитые окна в жилом доме в городе Докучаевск
    Разбитые окна в жилом доме в городе Докучаевск
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Докучаевске
    Последствия обстрелов в Докучаевске
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Докучаевске
    Последствия обстрелов в Докучаевске
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Макеевке
    Последствия обстрелов в Макеевке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Макеевке
    Последствия обстрелов в Макеевке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Макеевке
    Последствия обстрелов в Макеевке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Местные жители возле гаража в Макеевке, пострадавшего в результате обстрела
    Местные жители возле гаража в Макеевке, пострадавшего в результате обстрела
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Ополченец осматривает гараж в Макеевке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Стена жилого дома, пострадавшего в результате обстрела силовиками, в Макеевке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Станция техобслуживания на улице Куйбышева в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Станция техобслуживания на улице Куйбышева в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Станция техобслуживания на улице Куйбышева в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    Последствия обстрелов в Куйбышевском районе Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Разбитые окна в жилом доме в городе Докучаевск

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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