Спецкор: таких обстрелов в зоне АТО не было давно

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

На Донбассе ситуация обостряется. Активно обстреливают Авдеевскую промзону.

В результате обстрелов трое военнослужащих погибли, еще один получил ранения. Кроме того, утром 29 января обстреляли жилой сектор Авдеевки, в результате чего двое местных жителей получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Мотузяник также сообщил, что за прошедшие сутки еще двое украинских бойцов получили ранения в результате обстрелов в Каменке и Широкино.

Подробнее о ситуации на Донбассе в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

Обстрелы промзоны Авдеевки продолжаются?

— Да, обстрелы там не прекращаются, хотя по сравнению с сегодняшним утром, 29 января, они стали несколько потише. Дело в том, что ситуация явно обострилась еще вчера вечером, когда на позициях работала однозначно тяжелая артиллерия, как сообщают местные жители, и "Грады". Сегодня утром была предпринята атака и был жесткий очень стык именно в районе Авдеевской промзоны и Ясиноватой. Подтвержден факт гибели, как минимум, трех военнослужащих, и с другой стороны есть погибшие среди так называемых ополченцев — погибли и командиры, причем достаточно знаковые для этого движения. Также можно говорить о том, что есть раненые среди мирных жителей — два человека, по официальной информации, в Авдеевке, по неофициальной — их там несколько, люди просто не обращались в больницы, получив легкие ранения. Знаем, что Авдеевка сейчас обесточена, ситуация крайне напряденная, такой не было несколько месяцев.

С чем связано обострение ситуации в зоне АТО?

— Мы можем в общем-то судить по мнению людей, которые живут неподалеку, связывают вот это обострение с разговором телефонным Трампа и Путина, якобы таким образом нападающие хотят привлечь к себе внимание мировой общественности.

Какая в целом ситуация в регионе?

— Сейчас больше всего внимания привлечено к окраинам Донецка, даже в самом городе сегодня было состояние близкое если не к панике, то к настороженности: закрывались магазины, люди старались не выходить из домов, уже отвыкнув собирать "тревожные чемоданчики", говорят о бомбоубежищах. И на фоне этого острые столкновения и какое-то противостояние на других участках как бы теряется, не так обсуждается, хотя мы точно знаем, что в районе Мариуполя сегодня опять была стрельба. Знаем, что в районе Горловки так же звучали выстрелы. Как минимум, минометы. И говорить о какой-то стабилизации на линии фронта совсем не приходится, говорить можно лишь об обострении ситуации.

Есть информация, что подтягивают тяжелое вооружение к линии разграничения. Вы подтверждаете это?

— У меня нет на данный момент источников, которые видели бы передвигающиеся колонны техники вблизи населенных пунктов под Мариуполем, хотя, если говорить по Донецку, тут движение действительно есть, оно заметно, подтягивают силы сейчас к Авдеевке имеющиеся, это видно даже мирным жителям в городе. Опять же, мы просто можем не владеть этой информацией, потому что там достаточно большая территория и можно проехать незамеченным.

Что происходит на КПП?

— Если судить по сегодняшнему дню, то очередей практически не было, минимальное количество машин было на блокпостах, все они работали в штатном режиме. Сами люди это связывают с двумя причинами. Во-первых, все то же обострение — страшно куда-то выезжать, потому что обострение может перекинуться и на блокпосты также. Второй момент — Донецкая область ныне накрыта морозами двадцатиградусными, без какой-либо острой необходимости куда-то ехать люди остаются дома.

Читайте также: Бои в зоне АТО идут по всей линии разграничения — спецкор

Ранее политолог Александр Москалюк в эфире ГС проанализировал, чего ожидать Украине после переговоров в Берлине по Донбассу, а также заявил, что многие проблемы в нашем обществе исчезнут, если государство будет соблюдать закон.

Также политолог-международник Антон Кучухидзе сказал в эфире радиостанции ГС, что руководству Украины не удастся избежать принятия закона о проведении выборов на Донбассе.