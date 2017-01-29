В Минске 1 февраля обсудят обмен пленными и несоблюдение режима тишины

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Участники контактной группы 1 февраля обсудят в Минске обмен пленными, несоблюдение режима тишины и механизм предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам Донбасса, заявил РИА Новости представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что следующее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано в Минске на 1 февраля.

"Ближайшие переговоры в Минске назначены на 1 февраля. В начале запланированы заседания четырех рабочих групп, из которых, вероятнее всего, реально будут заседать три. Украина так рвётся решать экономические проблемы взаимоотношений Украины и республик, что под надуманным предлогом почти полгода блокирует работу экономической подгруппы", — рассказал Мирошник.

Он уточнил, что на повестке гуманитарной подгруппы согласование списков обмена и обсуждение перспективы выхода на обмен "всех на всех". Собеседник уточнил, что группа по безопасности будет выяснять причины несоблюдения "режима тишины", условия повышения эффективности мониторинга ОБСЕ и причины отказа Киева разводить силы и средства в районе Станицы Луганской. Политическая группа обсудит механизм введения особого статуса республик ("формулу Штайнмайера").

"Мы, республики, располагаем позициями по всем рассматриваемым вопросам и готовы к конструктивному движению вперёд и достижению результата, но политические переговоры – это как и политика, "искусство возможного", и договориться можно только тогда, когда обе стороны добросовестно подходят к переговорам и готовы выполнить достигнутые договорённости", — сказал Мирошник.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.