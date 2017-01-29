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    Политика

    В Минске 1 февраля обсудят обмен пленными и несоблюдение режима тишины

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (276)

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    По информации представителя ЛНР на минских переговорах Родиона Мирошника, на повестке гуманитарной подгруппы согласование списков обмена и обсуждение перспективы выхода на обмен "всех на всех".
    Переговоры по Донбассу в Минске
    МИД Белоруссии в Twitter

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Участники контактной группы 1 февраля обсудят в Минске обмен пленными, несоблюдение режима тишины и механизм предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам Донбасса, заявил РИА Новости представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник.

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    Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что следующее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано в Минске на 1 февраля.

    "Ближайшие переговоры в Минске назначены на 1 февраля. В начале запланированы заседания четырех рабочих групп, из которых, вероятнее всего, реально будут заседать три. Украина так рвётся решать экономические проблемы взаимоотношений Украины и республик, что под надуманным предлогом почти полгода блокирует работу экономической подгруппы", — рассказал Мирошник.

    Он уточнил, что на повестке гуманитарной подгруппы согласование списков обмена и обсуждение перспективы выхода на обмен "всех на всех". Собеседник уточнил, что группа по безопасности будет выяснять причины несоблюдения "режима тишины", условия повышения эффективности мониторинга ОБСЕ и причины отказа Киева разводить силы и средства в районе Станицы Луганской. Политическая группа обсудит механизм введения особого статуса республик ("формулу Штайнмайера").

    "Мы, республики, располагаем позициями по всем рассматриваемым вопросам и готовы к конструктивному движению вперёд и достижению результата, но политические переговоры – это как и политика, "искусство возможного", и договориться можно только тогда, когда обе стороны добросовестно подходят к переговорам и готовы выполнить достигнутые договорённости", — сказал Мирошник.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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