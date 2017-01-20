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    Политика

    Киев тормозит минский процесс - представитель РФ в ОБСЕ

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (202)

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    Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что "в подгруппе по политическим вопросам украинская сторона не готова зафиксировать на бумаге ни свою позицию, ни так называемую "формулу Штайнмайера".
    Переговоры по Донбассу в Минске
    МИД Белоруссии в Twitter

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Власти Украины взяли курс на торможение минского процесса, что подтвердили результаты первой в нынешнем году встречи Трехсторонней контактной группы, заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постоянного совета организации.

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    "Результаты первого в 2017 году заседания Контактной группы и её подгрупп подтвердили твердый курс Киева на саботаж или, как минимум, торможение минского процесса", — сказал он.

    Балакин считает, что ключевые предпосылки всеобъемлющего урегулирования, согласно "Комплексу мер", — законодательное закрепление особого статуса Донбасса, проведение местных выборов, конституционная реформа и амнистия.

    "Однако в подгруппе по политическим вопросам украинская сторона не готова зафиксировать на бумаге ни свою позицию, ни так называемую "формулу Штайнмайера", сопрягающую проведение выборов и вступление в силу закона об особом статусе Донбасса. Эта деструктивная позиция прикрывается поддерживаемой Киевом напряженностью на линии соприкосновения", — отметил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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