Киев тормозит минский процесс - представитель РФ в ОБСЕ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Власти Украины взяли курс на торможение минского процесса, что подтвердили результаты первой в нынешнем году встречи Трехсторонней контактной группы, заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постоянного совета организации.

"Результаты первого в 2017 году заседания Контактной группы и её подгрупп подтвердили твердый курс Киева на саботаж или, как минимум, торможение минского процесса", — сказал он.

Балакин считает, что ключевые предпосылки всеобъемлющего урегулирования, согласно "Комплексу мер", — законодательное закрепление особого статуса Донбасса, проведение местных выборов, конституционная реформа и амнистия.

"Однако в подгруппе по политическим вопросам украинская сторона не готова зафиксировать на бумаге ни свою позицию, ни так называемую "формулу Штайнмайера", сопрягающую проведение выборов и вступление в силу закона об особом статусе Донбасса. Эта деструктивная позиция прикрывается поддерживаемой Киевом напряженностью на линии соприкосновения", — отметил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.