По лезвию бритвы. Железнодорожная блокада Донбасса: все подробности

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В среду, 25 января, около 30 человек, среди которых экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко, нардепы Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк, а также помощник нардепа Анатолий Виноградский (начальник штаба ветеранов АТО) разместили три деревянных "ежа" на перегоне станций "Светланово-Шипилово" Луганской области и объявили о начале бессрочной акции протеста – торговой блокады ЛДНР.

Участники акции заблокировали железную дорогу "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке Горское-Золотое. Первый блокпост блокады получил название "Редут Богдана".

По словам Семенченко, "рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов". На место блокирования железнодорожного движения прибыло все начальство Луганской области.

"Представители почти всех военных частей, находящихся рядом, отзвонили и выразили ветеранам свою поддержку. Генералы и "начальство на горе" матерятся и топают ногами. В 10-00 сюда съезжается все начальство Луганской области. Оказывается, оно есть! Наверняка будут требовать от ветеранов отдать грузовые перевозки под "эффективный контроль" РФ. Это теперь так называется? Что ребятам им ответить?", – писал Семенченко на своей странице в Facebook.

Позже он сообщил, что по заблокированной железной дороге пытался проехать грузовой поезд из 54 вагонов. Семенченко расценил это как покушение на убийство.

"Зная о том что железная дорога заблокирована состав был направлен прямо на блокпост. Пришлось выйти на рельсы всем. Состав идущий на оккупированную территорию (54 вагона) остановлен. Приехала следственно оперативная группа которая изучает обстоятельства покушения на убийство группы лиц", – рассказал Семенченко.

Вечером в четверг, 26 января, стало известно, что участники блокады перекрыли еще одну станцию – "Светланово" – на Луганщине.

"Продолжение следует", – предупредили организаторы акции.

В то же время Семенченко уточнил, что в Луганской области остаются еще две железнодорожные ветки, которые планируют заблокировать протестующие.

"Еще остаются две "ветки", ветераны планируют, если они будут поддержаны обществом, если приедут добровольцы, сегодня ожидается заблокировать и их", – сказал он.

В ответ на блокаду ж/д путей прокуратура Луганской области открыла уголовное производство.

"Ведомости по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией часть первая статьи 279 Уголовного кодекса Украины – это блокирование транспортных коммуникаций путем организации препятствий, что нарушило нормальное движение транспорта", – сообщила пресс-секретарь.

МинАТО и СБУ обеспокоены

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука выступил категорически против ж/д блокады ЛДНР. По его словам, из-за этого вся Луганская область может остаться без электроэнергии.

Он подчеркнул, что заблокированный участок железной дороги "Луганск-Лисичанск – Попасная" является единственной веткой, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС, обеспечивающей электроэнергией всю область.

"Я считаю ее абсолютно незаконной, нецелесообразной. Та ветка, которая сейчас является заблокированной, если не ошибаюсь, это единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС. В свою очередь Счастьинская ТЭС является единственным источником электроэнергии на территории всей Луганской области, альтернативы нет", – подчеркнул Тука.

По его словам, силовые структуры должны вмешаться в ситуацию с торговой блокадой в Донбассе, если "люди не слышат голос разума и не хотят подчиняться закону".

Глава СБУ Василий Грицак высказал аналогичное мнение, отметив, что Киев не может обойтись без угля ЛДНР.

"Есть вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Для нашей экономики крайне необходим уголь. СБУ не регулирует, кто и в каких количествах поставляет уголь на подконтрольную Киеву территорию. Но без этого угля мы не можем обойтись, насколько мне известно от чиновников Минэкологии", – заявил Грицак.

По его словам, процесс переправки через линию разграничения, в том числе угля, с самого начала войны на Донбассе контролировала СБУ, однако затем ею было инициировано создание межведомственной группы, которая должна была уменьшить риски коррупции при перемещении товаров через линию разграничения.

"Что касается депутатов, которые сейчас находятся на линии столкновения. Есть такая статья – "блокирование транспортных коммуникаций". Насколько мне известно…, мне подсказали, что открыто уголовное производство. (…) Я не хочу обидеть названных вами депутатов, но как только кто-то начинает забывать какие-то имена – депутаты начинают показывать какую-то активность", – прокомментировал Грицак.

Крайнюю обеспокоенность из-за железнодорожной блокады высказал и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. По его мнению, акция угрожает энергетической безопасности всей страны:

"Акция отдельных нардепов и бывших бойцов "Донбасса" и "Айдара" несет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующими заблокированы пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украине территорию. Если снабжение топлива не будет восстановлено, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины", – отметил Гарбуз.

Напомним, перед этим 26 декабря экс-комбаты и участники добровольческих батальонов уже объявляли начало экономической блокады ЛДНР. В частности, они сообщали, что запустили мобильные группы, установили мобилизационный пункт на Майдане и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

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Хотя участники добробатов объявили о записи добровольцев для блокпостов, их идею особо никто не поддержал, и она зависла.

Резко осудил акцию добробатов тогда секретарь СНБО Александр Турчинов. По его мнению, единственный человек, который может отдать команду и полностью обеспечить блокаду – это президент.