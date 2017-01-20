Взгляд на АТО из Минска: локальный конфликт малой интенсивности

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Хотелось бы увидеть какой-то прогресс в работе контактной группы и, соответственно, в процессе решения проблемы Донбасса, но но самом деле происходит не урегулирование, а "стабилизация конфликта". Об этом сказал белорусский политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в ходе телемоста "Киев-Минск", проведенного редакцией РИА Новости Украина.

Первое в наступившем году заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилось в понедельник, 16 января, в Минске без каких-либо значимых результатов, как и большинство встреч в этом формате в 2016 году. Несмотря на многочисленные устные и письменные договоренности, участникам переговоров пока не удалось добиться главного — полного прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

Контактная группа уже который месяц не может договориться и об обмене пленными по предусмотренной минскими соглашениями формуле "всех на всех".

Стрелять стали меньше, но…

В Минске в феврале 2015 года были достигнуты договоренности, которые на момент их заключения представлялись всем прорывными, отметил Шпаковский.

Однако затем, по словам эксперта, "сторонами были предприняты ряд шагов, направленных на саботаж соблюдения минских договоренностей в той части, где надо было бы проявить искусство компромисса — и 2016 год ознаменовался стабилизаций конфликта…".

"На сегодняшний день это локальный конфликт малой интенсивности. Он не является замороженным, как, например, конфликт молдавско-приднестровский, он является активным, однако интенсивность боевые действий — по сравнению с периодом 2014-2015 годов — к счастью, не высока. Это основная заслуга, которую можно записать в актив Минской переговорной группы", — сказал Шпаковский.

Он отметил, что хотя в зоне конфликта случаются обострения, ведутся обстрелы, работают диверсионно-разведывательные группы, однако полномасштабных боевых действий — "с окружением больших восковых группировок, с действием тяжелых вооружений" — уже нет.

Шпаковский напомнил также, что в процессе переговоров в Минске происходили постоянные контакты по вопросу обмена пленными, были выдвинуты положительные инициативы — например, обмен по формуле "всех на всех".

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"К сожалению, официальный Киев отказывается от реализации этих договоренностей, постоянно идет какой-то странный торг человеческими душами…", — отметил белорусский политолог.

По его словам, мотивация Киева понятна: "говорят о том, что ряд людей совершили на территории Украины тяжкие и особо тяжкие преступления, поэтому они не могут быть переданы и амнистированы".

"Но в то же время нужно понимать, что среди украинских военнослужащих, удерживаемых формированиями непризнанных республик, есть такие, которые обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории… опять же, на территории Украины, которая сейчас контролируется сепаратистами", — сказал Шпаковский.

Он добавил, что, по его мнению, "нужно учитывать тот факт, что мы говорим о применении права в условиях войны». Кроме того, формат обмена «всех на всех" был предусмотрен минскими договоренностями.

"Хорошо было бы, если бы стороны достигли компромисса и обмен "всех на всех" состоялся бы", — высказал пожелание белорусский эксперт.

Зона противоречий

Шпаковский высказался и о негативных моментах в работе контактной группы. По его словам, "украинская сторона систематически командирует в состав переговорной группы лиц, не настроенных на проведение конструктивного общения".

"При этом такие настроения — не только в адрес контр-партнеров, переговорщиков от непризнанных государств (ДНР и ЛНР — Ред.), от Российской Федерации, но и в адрес Республики Беларусь и самой минской площадки", — отметил политолог.

Он добавил, что в Украине высказывались мнения о том, что "договориться не могут, потому что площадка не та, что Минск не выполняет все условия и вообще, Беларусь не является нейтральным государством…".

"Но надо понимать, что если не удастся договориться в Минске, то вряд ли получится в Женеве или в каком-либо другом городе… Задача в том, чтобы прийти к компромиссу", — сказал Шпаковский, добавив, что "основная проблема в том, что Украина стремится получить контроль над границей, а со стороны Донбасса есть стремление получить особый статус… здесь зона противоречий".

"Если нужен Донбасс, надо договариваться"

Политолог подчеркнул, что официальный Киев не торопится искать компромисс, но "занятая Киевом воинственная позиция — бесперспективна".

"Военным путем решить этот конфликт у Украины не получается — и не удастся, у нее отсутствует потенциал для этого. Добиться международной поддержки для того, чтобы заставить Россию принудить непризнанные республики к сдаче — тоже не получается. И сегодняшняя позиция «ни мира, ни войны", по сути, только ухудшает положение дел для Украины", — отметил Шпаковский.

И пояснил: "хотя Россия в этом не очень заинтересована, но в республиках идет процесс строительства собственной суверенной государственности — и чем дольше они находятся вне украинского контекста, тем сложнее их будет впоследствии реинтегрировать".

"Поэтому если Украине нужен Донбасс, надо садиться и договариваться, а не пенять на переговорную площадку или жить несбыточными мечтами о том, что все рано или поздно разрешится, прикрываясь патриотическими лозунгами, пригодными для площади, но не для ведения серьезных переговоров", — резюмировал Шпаковский.

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С этим согласился принимавший участие в работе телемоста политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси Алексей Дзермант, отметивший, что позиция Минска вполне прозрачна и предсказуема, поэтому никаких рациональных причин добиваться смены площадки для переговоров нет.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, число погибших по состоянию на середину декабря 2016 года составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

По итогам состоявшихся в февале 2015 года в Минске переговоров переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию достигнутых договоренностей ("Минск-2"). Однако до сих пор минские соглашения не реализованы.