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    Пресс-Центр

    Минская Контактная группа. Итоги работы и перспективы - видеомост

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    В среду, 19 января, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост Киев - Минск на тему "Минская Контактная группа. Итоги работы и перспективы".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В среду, 19 января, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост Киев — Минск на тему "Минская Контактная группа. Итоги работы и перспективы".

    Видеомост Киев — Минск посвящен подведению итогов работы Минской Контактной группы в 2016 году и прогнозам на 2017 год.

    Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по де-эскалации конфликта. 

    Первое в наступившем году заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилось в понедельник. 16 января с.г. в Минске без каких-либо значимых результатов, как и большинство встреч в этом формате в 2016 году. Несмотря на многочисленные устные и письменные договоренности, участникам переговоров пока не удалось добиться главного — полного прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Вопреки ожиданиям контактная группа уже который месяц не может договориться и об обмене пленными по формуле "всех на всех".

    Что необходимо предпринять, чтобы переговоры сдвинулись с мертвой точки и трехсторонние встречи стали приносить ощутимые результаты обсудят

    в Киеве:

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и  менеджмента политики;

    Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины;

    в Минске: 

    Алексей Дзермант, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси;

    Александр Шпаковский, политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция".

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