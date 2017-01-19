В среду, 19 января, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост Киев — Минск на тему "Минская Контактная группа. Итоги работы и перспективы".

Видеомост Киев — Минск посвящен подведению итогов работы Минской Контактной группы в 2016 году и прогнозам на 2017 год.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по де-эскалации конфликта.

Первое в наступившем году заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилось в понедельник. 16 января с.г. в Минске без каких-либо значимых результатов, как и большинство встреч в этом формате в 2016 году. Несмотря на многочисленные устные и письменные договоренности, участникам переговоров пока не удалось добиться главного — полного прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Вопреки ожиданиям контактная группа уже который месяц не может договориться и об обмене пленными по формуле "всех на всех".

Что необходимо предпринять, чтобы переговоры сдвинулись с мертвой точки и трехсторонние встречи стали приносить ощутимые результаты обсудят

в Киеве:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины;

в Минске:

Алексей Дзермант, политолог, старший научный сотрудник Института философии Академии наук Беларуси;

Александр Шпаковский, политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция".

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