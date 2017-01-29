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    Происшествия

    В Авдеевке идут интенсивные обстрелы, ранены семь военных - ВГА

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (281)

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    Согласно информации, идут обстрелы по промзоне Авдеевки. Есть пострадавшие среди мирного населения и среди военных. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
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    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Ополченцы продолжают интенсивный обстрел Авдеевки и ее окрестностей, сообщил в эфире "Еспресо.TV" председатель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.

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    К восстановлению электроснабжения Авдеевки специалисты еще не приступили, так как в течение дня город продолжают обстреливать.

    "Идут обстрелы по промзоне, по старой Авдеевке. Есть пострадавшие среди мирного населения — это мужчина и женщина. Также есть пострадавшие среди военных: 7 ранены. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Для больницы обеспечиваем передвижной электрогенератор", — сообщил Малыхин.

    Он добавил, что ополченцам удалось попасть в один жилой дом. По словам чиновника, ситуация в Авдеевке тревожная и тяжелая.

    Ранее сообщалось, что Авдеевка в воскресенье из-за обстрелов осталась без электричества. Также сообщалось, что в ходе боевых действий в зоне АТО погибли трое украинских военных, один ранен.

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