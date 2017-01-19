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    Широкино, Зайцево и Авдеевка попали под обстрелы ополченцев - Штаб АТО

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (187)

    (обновлено: )4001
    По информации военных, огонь по населенным пунктам со стороны ополченцев велся из гранатометов, БМП, стрелкового оружия, противотанковых ракетных комплексов и минометов.
    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    Луганский радар

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Военные заявили в четверг, что ополченцы за минувшие сутки 37 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
    Новая война или новый мир: Аваков и "деоккупация Донбасса"

    Как сообщается на странице пресс-центра спецоперации в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Славное, Павлополь, Гнутово, Станица Лугансая, Новоалександровка, Талаковка, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Новозвановка, Зайцево и Авдеевка.

    По информации военных, огонь велся из гранатометов, БМП, стрелкового оружия, противотанковых ракетных комплексов и минометов.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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