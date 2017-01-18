Крым за Донбасс? Савченко предлагает не рвать на себе вышиванки

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Киев рассчитывает в ближайшее время восстановить контроль над госграницей на востоке страны и вернуть Крым. Во вторник глава МВД Арсен Аваков заявил, выступая на коллегии Госпогранслужбы, что "прямо сейчас, в 2017 году" задачей пограничников будут меры по "деоккупации Донбасса и Крыма". По его словам, пограничникам огласят план — и "за неделю-за две" им необходимо будет "обеспечить государственный кордон, эффективный кордон".

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"Это абсолютная реальность, с которой нам придется столкнуться в ближайшее время", — подчеркнул Аваков, добавив, что "политическое решение будет иметь место".

Отдать Крым за Донбасс — "на какое-то время"

Но что это за политическое решение, которого ждет глава МВД? Никаких подробностей он не сообщил. Во всяком случае, похоже, что речь идет не об эскалации боевых действий, но о мирном решении в рамках минского процесса.

Какой будет цена? Внефракционный нардеп Надежда Савченко поразила "ура-патриотическую" общественность предположением, что вернуть Донбасс невоенным путем, за столом переговоров — можно, но при этом Киеву "на какое-то время" придется отказаться от притязаний на Крым.

"Как бы не кричали с трибуны и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты… сколько бы они не кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма (ради урегулирования ситуации в Донбассе — Ред.)", — заявила Савченко в эфире телеканала "112 Украина", комментируя сообщения о том, что неподконтрольные территории Донбасса могут вернется в состав Украины в ближайшее время.

Она добавила, что Крым в этом случае — "это очередное Приднестровье".

"Чтобы не сделать очередным Приднестровьем Донбасс, они (украинская власть — Ред.) будут делать так, что оставят оккупированным Крым, заберут Донбасс. Другого пути я пока что не вижу… Нет, вижу, но — военный", - сказала Савченко.

Киев сам отказывается от Донбасса?

Москва не намерена обсуждать статус Крыма и при этом советует Киеву самому не отказываться от Донбасса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию, но нужно, чтобы "сама Украина не отказывалась от этих республик (ДНР и ЛНР — Ред.)".

По его словам, "абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее — скорее свидетельствует о том, что Киев сам отказывается Донбасса".

"И в этом-то как раз очень серьезная проблема", — констатировал Песков, добавив, что блокада "никоим образом не способствует сближению этих республик с Киевом, а наоборот".

Что касается Крыма, то Песков заявил: "Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было".

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, считая это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.