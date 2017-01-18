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    Крым за Донбасс? Савченко предлагает не рвать на себе вышиванки

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (174)

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    Ради урегулирования ситуации в Донбассе мирным путем, украинским властям придется на какое-то время отказаться от притязаний на Крым, другого варианта нет, считает нардеп Надежда Савченко.
    Надежда Савченко
    Украинское фото

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Киев рассчитывает в ближайшее время восстановить контроль над госграницей на востоке страны и вернуть Крым. Во вторник глава МВД Арсен Аваков заявил, выступая на коллегии Госпогранслужбы, что "прямо сейчас, в 2017 году" задачей пограничников будут меры по "деоккупации Донбасса и Крыма". По его словам, пограничникам огласят план — и "за неделю-за две" им необходимо будет "обеспечить государственный кордон, эффективный кордон".

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    "Это абсолютная реальность, с которой нам придется столкнуться в ближайшее время", — подчеркнул Аваков, добавив, что "политическое решение будет иметь место".

    Отдать Крым за Донбасс — "на какое-то время"

    Но что это за политическое решение, которого ждет глава МВД? Никаких подробностей он не сообщил. Во всяком случае, похоже, что речь идет не об эскалации боевых действий, но о мирном решении в рамках минского процесса. 

    Надежда Савченко рассказала о списках пленных
    Канал "Громадське Телебачення" на Youtube
    Савченко о списках пленных

    Какой будет цена? Внефракционный нардеп Надежда Савченко поразила "ура-патриотическую" общественность предположением, что вернуть Донбасс невоенным путем, за столом переговоров — можно, но при этом Киеву "на какое-то время" придется отказаться от притязаний на Крым.

    "Как бы не кричали с трибуны и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты… сколько бы они не кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма (ради урегулирования ситуации в Донбассе — Ред.)", — заявила Савченко в эфире телеканала "112 Украина", комментируя сообщения о том, что неподконтрольные территории Донбасса могут вернется в состав Украины в ближайшее время. 

    Она добавила, что Крым в этом случае — "это очередное Приднестровье".

    "Чтобы не сделать очередным Приднестровьем Донбасс, они (украинская власть — Ред.) будут делать так, что оставят оккупированным Крым, заберут Донбасс. Другого пути я пока что не вижу… Нет, вижу, но — военный", - сказала Савченко. 

    Киев сам отказывается от Донбасса?

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    Москва не намерена обсуждать статус Крыма и при этом советует Киеву самому не отказываться от Донбасса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутриукраинскому урегулированию, но нужно, чтобы "сама Украина не отказывалась от этих республик (ДНР и ЛНР — Ред.)". 

    По его словам, "абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее — скорее свидетельствует о том, что Киев сам отказывается Донбасса". 

    "И в этом-то как раз очень серьезная проблема", — констатировал Песков, добавив, что блокада "никоим образом не способствует сближению этих республик с Киевом, а наоборот".

    Что касается Крыма, то Песков заявил: "Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов — это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было". 

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, считая это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций. 

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