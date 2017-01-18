Новая война или новый мир: Аваков и "деоккупация Донбасса"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина вернет контроль над украино-российской границей в Донбассе уже в 2017 году, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, выступая на коллегии Госпогранслужбы Украины во вторник. Взятие под контроль границы – это фактически восстановление контроля над всем регионом.

"Нужно быть готовым к процедурам и мероприятиям по деоккупации Донбасса. Я уверен, что перед нами возникнет задача прямо сейчас, в 2017 году, когда мы должны будем выйти на международно признанные государственные границы. Процессом доеккупации на Донбассе будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, органы власти, но первыми выдвинутся пограничники", – сказал Аваков.

Он добавил, что когда будет принято политическое решение, у пограничников будет не более двух недель, чтобы вернуться на границу.

"Это не мое пропагандистское заявление или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", – высказался министр.

Слова Авакова вызвали широкий резонанс в Украине. Так, народный депутат Надежда Савченко, выступая в телевизионном эфире, заявила, что вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи "на время" Крыма, а сделать это можно путем переговоров.

Для "военного решения" нет ресурсов

Насколько вероятно "возвращение" Донбасса в 2017 году? И почему о подобном заявляет не Верховный Главнокомандующий, не представители Генштаба, а глава МВД? По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, вероятность взятия Украиной под контроль границы есть, нужно просто выполнить минские соглашения, и тогда украинские пограничники смогут выйти на границу – это прямо там записано.

"Просто берешь и выполняешь минские соглашения, и все будет хорошо", – отметил эксперт.

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В то же время, пока он оценивает подобную вероятность как не очень высокую.

"Я думаю, Авакову нужно было что-то сказать пограничникам, которые переподчинены МВД, и это больше элемент самопиара Авакова, его самоактуализации. За этим не стоят какие-либо далекоидущие планы или какая-либо стратегия, или понимание каких-то процессов. Это просто политическая риторика", – заявил Бортник.

У Украины нет ресурсов для силового "возвращения" Донбасса, считает политтехнолог Сергей Гайдай. Свою точку зрения он высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом политтехнолог уверен, что вернуть регион можно только силой. Гайдай провел аналог с "хорватским сценарием".

"Есть решение, но оно неприятное. Есть пример, как решался вопрос в Хорватии. Они проблему с сербами решили военным путем, создав сильную армию… Когда мне говорят, что нет военного пути, то могу сказать, что он – порой единственный выход. Другое дело, что у нас нет на это ресурсов", – сказал Гайдай.

"Заявления Авакова противоречат международным обязательствам Украины"

Впрочем, Аваков уже не впервый раз делает подобные заявления. Еще в ноябре 2016 он сказал, что "деоккупация Донбасса будет проводиться в ближайшие два года силами Нацгвардии".

Политолог Алексей Якубин назвал подобную риторику министра "политическим выпадом".

"Заявления Авакова о том, что деоккупация Донбасса будет проводиться в ближайшие два года силами Нацгвардии – это политический выпад министра МВД. Удивительно, что подобные политические заявления звучат от Авакова. Ведь это не его компетенция. Подобные высказывания говорят о том, что Аваков играет большую роль, чем министр МВД. Он решил, что может определять некий политический курс. Своим заявлением он пытался отвлечь общественность от происходящего в министерстве МВД. То есть от проблем борьбы с преступностью", – заявил эксперт, добавив, что такими выступлениями Аваков показывает, что обладает большим неформальным политическим влиянием.

Также Якубин отметил, что подобные заявления Авакова "противоречат международным обязательствам, которые на себя взяла Украина".

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявлял, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения "антироссийских" санкций. По мнению Туки, "освобождение Донбасса" может затянуться максимум до середины 2018 года.