Муженко назвал НАТО сценарии развития ситуации в Донбассе

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил начальникам генштабов стран НАТО о возможных вариантах и сценариях вероятной эскалации конфликта на востоке Украины, сообщили в среду в ведомстве.

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"Мы довели до начальников генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украины", — сказал Муженко по результатам заседания военного комитета Украина-НАТО в среду в Брюсселе.

По данным генштаба, о вопросах развития сотрудничества, помощи Украине и передачи украинскими военными приобретенного опыта партнерам из альянса шла речь и во время двухсторонних встреч Муженко с коллегами из стран НАТО и стран-партнеров. В частности, он встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, председателем военного комитета НАТО генералом Петером Павелом, главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти, начальниками генеральных штабов Великобритании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии, Чехии и Швеции.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.