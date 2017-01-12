Муженко: главной задачей ВСУ остается реагирование на внешние угрозы

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Главной задачей Вооруженных сил Украины остается реагирование на военные угрозы и внешние вызовы, которые имеют тенденцию к обострению, заявил во время расширенного совещания с руководящим составом военных комиссариатов начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Хотел бы всех предостеречь от эффекта привыкания. Мол где-то там продолжаются боевые действия, созданы группировки, военнослужащие которых постоянно выполняют боевые задачи. Для кого-то такая отдаленность этих действий может создать иллюзию, что эта ситуация совсем не влияет на процессы в Вооруженных силах и на деятельность военных комиссариатов. Все наоборот. Угрозы, которые существуют на стратегическом уровне, никуда не исчезли, и мы должны быть готовы к адекватному ответу на них", — приводит слова Муженко пресс-служба Генштаба на странице в Facebook.

Он отметил, что вся система комплектования вооруженных сил, а также организация боевой подготовки частей и подразделений в 2016 году были направлены на повышение их способности эффективно реагировать на существующие угрозы. Отработка этих вопросов будет продолжена в 2017 году.

"Некоторые из этих угроз являются актуальными, некоторые – возможными, некоторые – менее вероятными. Но мы должны быть готовы реагировать на все. Для противодействия таким внешним угрозам Украине нужны боеспособные военные части, эффективные и слаженные органы военного управления. Военные комиссариаты должны сыграть свою весомую роль в качественном комплектовании вооруженных сил", — сказал Муженко.

Он отметил, что военным комиссариатам важно поддерживать динамику набора граждан на службу по контракту.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН



В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.