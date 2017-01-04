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В ВСУ хватает исполнителей, но нет настоящих лидеров - Муженко

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Виктор Муженко отметил, что Вооруженные силы нуждаются не просто в достаточном количестве квалифицированных людей, но специалистов, способных брать на себя ответственность.
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко во время пресс-конференции 18 мая 2015 г.
REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году главной целью кадровой политики Вооруженных сил станет качественное комплектование офицерского состава, заявил главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко.

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"Главным приоритетом кадровой политики Вооруженных сил Украины в этом году должно стать продолжение процесса профессионализации войска за счет качественного комплектования штатных офицерских должностей",- цитирует Муженко пресс-служба Министерства обороны.

По его словам, ВСУ нуждаются не просто в достаточном количестве квалифицированных людей, но специалистов, способных брать на себя ответственность и искать решения сложных проблем, а также проявлять человечность в отношении к подчиненным.

"Многие наши офицеры проходят обучение за рубежом. Наша задача — разместить их на должностях, где они принесут максимальную пользу. Их опыт очень нужен Вооруженным силам. У нас хватает хороших исполнителей, но этого мало, ведь мы испытываем недостаток в настоящих лидерах", — добавил Муженко.

В Украине проходит реформирование армии с целью приведения к стандартам НАТО. В частности, в конце 2016 года была утверждена новая редакция госпрограммы в рамках развития вооруженных сил до конца 2020 года.

Напомним, в минувшем году вспыхнул скандал в связи с задержанием рядовыми бойцами двух нетрезвых офицеров ОМБр.

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