Аваков - пограничникам: готовьтесь к деоккупации Донбасса

"Ключевая задача пограничников в этом году – готовность к деоккупации Донбасса. В 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Донбасса… Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники", — цитирует слова Авакова пресс-служба МВД.

По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию границы под контроль.

"Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", — добавил глава МВД.

Аваков также подчеркнул, что "это будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана и определения задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственным рубежом".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.