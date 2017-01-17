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    Аваков призвал пограничников готовиться к деоккупации границы на Донбассе

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (167)

    (обновлено: )1083012
    Выйти к границе пограничники должны будут всего за одну-две недели после того, как соответствующий план действий утвердит руководство страны, добавил министр внутренних дел Арсен Аваков.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пограничники должны будут взять под контроль участок украинско-российской границы в районе Донбасса в 2017 году. Об этом он сказал на коллегии Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба МВД.

    "В 2017 году перед нами стоит задача выйти на международно признанную государственную границу в Донбассе, а в дальнейшем — уже и Крыма. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники", — заявил Аваков.

    Он добавил, что выйти к границе пограничники должны будут всего за одну-две недели после того, как соответствующий план действий утвердит руководство страны.

    "Ключевая задача пограничников в этом году — готовность к деоккупации Донбасса", — цитирует Авакова пресс-служба министерства.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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