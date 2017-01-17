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    Политика

    Председатель ОБСЕ в Москве обсудит ситуацию в Донбассе

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (166)

    (обновлено: )24
    Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что после визита в Киев посетит столицу РФ для проведения переговоров по урегулированию кризиса в Донбассе.
    Себастьян Курц
    RIA News Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц во вторник вылетит из Киева в Москву, где обсудит ситуацию в Донбассе.

    Александр Вилкул о визите Себастьяна Курца в Донбасс. Видео
    Канал на Youtube "112 Украина"
    Вилкул о визите нового главы ОБСЕ в Донбасс

    "Сегодня мы летим дальше в Москву, для того чтобы проводить там переговоры, и для этого нужна, конечно, поддержка и со стороны Востока Украины и, конечно, нужна поддержка со стороны политиков и в Киеве, и в Москве", — сказал Курц на брифинге по итогам встречи с главой отечественного МИД Павлом Климкиным в Киеве.

    Климкин и Курц 3-4 января посетили Донбасс. Курц тогда заявлял, что не видит альтернативы минским соглашениям. Он также отметил, что будет прилагать усилия для технического обеспечения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возможностями проведения круглосуточного наблюдения в Донбассе. По его словам, у СММ ОБСЕ мало возможностей для наблюдения ночью, поскольку ситуация с безопасностью является сложной.

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