Курц и Климкин в Мариуполе

Новый председатель СММ ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 3 января, прибыли в Мариуполь с рабочим визитом.

В поселке Виноградное, которое периодически попадает под обстрелы, они передали 300 табличек, предупреждающих о минной опасности. По словам координатора проектов ОБСЕ в Украине Вайдотаса Вербы, сейчас одна из основных задач миссии — разминирование, сообщает "Общественное ТВ Донбасса".

Новый председатель ОБСЕ посетил лекцию о минной безопасности, которую для жителей Виноградного провели представители Красного креста. Он также отметил, что "ОБСЕ волнуют проблемы людей, которые живут в зоне конфликта на востоке Украины".

После поездки в Виноградное председатель ОБСЕ встретился в Мариуполе с городским головой Вадимом Бойченко.