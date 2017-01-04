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Курц и Климкин в Мариуполе

(обновлено: )2001
Новый председатель СММ ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что "ОБСЕ волнуют проблемы людей, которые живут в зоне конфликта на востоке Украины".
Канал на Youtube Общественное ТВ Донбасса

Новый председатель СММ ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 3 января, прибыли в Мариуполь с рабочим визитом.

Климкин и новый глава ОБСЕ посетили Донецкую область
@MFA_Ukraine
Визит Климкина и нового главы ОБСЕ в Донецкую область

В поселке Виноградное, которое периодически попадает под обстрелы, они передали 300 табличек, предупреждающих о минной опасности. По словам координатора проектов ОБСЕ в Украине Вайдотаса Вербы, сейчас одна из основных задач миссии — разминирование, сообщает "Общественное ТВ Донбасса". 

Новый председатель ОБСЕ посетил лекцию о минной безопасности, которую для жителей Виноградного провели представители Красного креста. Он также отметил, что "ОБСЕ волнуют проблемы людей, которые живут в зоне конфликта на востоке Украины".

После поездки в Виноградное председатель ОБСЕ встретился в Мариуполе с городским головой Вадимом Бойченко. 

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