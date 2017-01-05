Вилкул о визите нового главы ОБСЕ в Донбасс

Очень важно, чтобы визит yнового главы ОБСЕ Себастьна Курцав Донбасс не стал очередным провалом украинской дипломатии, заявил народный депутат ("Оппозиционный блок") Александр Вилкул.

Новый председатель СММ ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 3 января, прибыли в Мариуполь с рабочим визитом.

Читайте также: Донбасс и война. Вернет ли Украина утраченные территории в 2017 году

В поселке Виноградное, которое периодически попадает под обстрелы, они передали 300 табличек, предупреждающих о минной опасности.

Новый председатель ОБСЕ также посетил лекцию о минной безопасности, которую для жителей Виноградного провели представители Красного креста. Он также отметил, что "ОБСЕ волнуют проблемы людей, которые живут в зоне конфликта на востоке Украины".

После поездки в Виноградное Курц встретился в Мариуполе с городским головой Вадимом Бойченко.