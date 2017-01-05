Видео
RSS

Вилкул о визите нового главы ОБСЕ в Донбасс

Тема:

Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными (50)

(обновлено: )6411
Новый председатель СММ ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 3 января, прибыли в Мариуполь.
Канал на Youtube "112 Украина"

Очень важно, чтобы визит yнового главы ОБСЕ Себастьна Курцав Донбасс не стал очередным провалом украинской дипломатии, заявил народный депутат ("Оппозиционный блок") Александр Вилкул. 

Себастьян Курц и Павел Климкин в Мариуполе. Видео
Канал на Youtube Общественное ТВ Донбасса
Курц и Климкин в Мариуполе

Новый председатель СММ ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 3 января, прибыли в Мариуполь с рабочим визитом.

Читайте также: Донбасс и война. Вернет ли Украина утраченные территории в 2017 году

В поселке Виноградное, которое периодически попадает под обстрелы, они передали 300 табличек, предупреждающих о минной опасности. 

Новый председатель ОБСЕ также посетил лекцию о минной безопасности, которую для жителей Виноградного провели представители Красного креста. Он также отметил, что "ОБСЕ волнуют проблемы людей, которые живут в зоне конфликта на востоке Украины".

После поездки в Виноградное Курц встретился в Мариуполе с городским головой Вадимом Бойченко. 

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Вячеслав Кириленко. Архивное фото
Привет, год 2017!
Взрыв в многоэтажке в Сумах
Стрельба нардепа Пашинского
Расстрел в ночном клубе Стамбула