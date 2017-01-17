Минск, заседание контактной группы по Донбассу: есть успехи, есть провалы

РИА Новости Украина

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик отметил, что несмотря на все усилия участников переговоров, обстрелы на линии соприкосновения продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью. При этом стороны применяют в том числе и тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено от линии соприкосновения.

В Донбассе продолжают стрелять

Несмотря на многочисленные устные и письменные договоренности, участникам переговоров пока не удалось добиться главного — полного прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

Как заявил Сайдик, случаи нарушения режима прекращения огня в Донбассе, в том числе с использованием тяжелого вооружения, имеют место, но их количество снизилось по сравнению с декабрем прошлого года.

"Во время прошлой встречи 21 декабря контактная группа сделала заявление о приверженности соблюдению всеобъемлющего устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 24 декабря. К сожалению, случаи нарушения режима прекращения огня, в том числе с использованием запрещенного тяжелого вооружения, имели и имеют место, хотя число обстрелов по сравнению с декабрем уменьшилось", — сообщил Сайдик.

Он подчеркнул, что вопросы полного прекращения огня в Донбассе, разведения сил и средств конфликтующих сторон, защиты гражданского населения остаются приоритетом работы контактной группы по Украине.

В то же время спецпредставитель ОБСЕ констатировал, что с момента предыдущего заседания контактной группы в Минске "в мирном процессе имели место некоторые положительные события". Среди них он назвал обмен несколькими пленными, а также возобновление поставок воды и электричества в Луганскую область в начале 2017 года.

"Хочу подчеркнуть, что в дальнейшем надо будет согласовать более стабильный механизм поставок воды и соответствующих расчетов", — сказал Сайдик.

Вместе с тем он с сожалением отметил факт обстрела открытого Международным комитетом Красного Креста пункта обогрева в Станице Луганской, что, по его словам, "является нарушением международного гуманитарного права.

Представители самопровозглашенных республик Донбасса заявили, что также поднимали на переговорах в Минске вопрос продолжающихся обстрелов.

В частности, ранее в Минобороны ДНР заявили, что в результате обстрела пригорода Горловки вечером в воскресенье был ранен трехлетний ребенок. Позже заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин уточнил, что пострадали двое детей.

Как сообщила пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Виктория Талакина, "особое возмущение Денис Пушилин (полпред ДНР) выразил в связи с возросшей динамикой обстрелов ВСУ (вооруженные силы Украины), в том числе вчерашним обстрелом Горловки, в результате которого осколочное ранение получил трехлетний Кирилл Мироненко, а его семилетний брат Ярослав — психологическую травму".

Киев в свою очередь обвинил ополченцев в срыве перемирия, объявленного в канун новогодних праздников.

"Украинская сторона вынуждена констатировать: объявленное в канун новогодних праздников перемирие было сорвано. Достигнутые договоренности о режиме прекращения огня не были выполнены из-за бойкотирования противоположной стороной", — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Продолжается работа над "большим обменом" пленными

Вопреки ожиданиям контактная группа уже который месяц не может договориться об обмене пленными по формуле "всех на всех".

На этот раз представители самопровозглашенных республик обвинили Киев в срыве работы гуманитарной подгруппы, которая занимается этими вопросами.

"Некорректными заявлениями, истеричными выпадами и абсолютно недипломатичным поведением госпожа Ирина Геращенко (представитель Киева в подгруппе — ред.) в сущности заводит вопросы обмена пленными в глухой угол. Более того, уйдя по-английски, украинский представитель фактически сорвала заседание гуманитарной подгруппы", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Она заявила, что "в отсутствие Виктора Медведчука (представитель Киева в гуманитарной подгруппе — ред.) отсутствует и конструктив в работе подгруппы по гуманитарным вопросам".

"Представители ЛНР и ДНР зафиксировали тот факт, что вести обсуждение вопросов обмена пленными без присутствия на встречах Виктора Медведчука не имеет смысла", — добавила пресс-секретарь полпреда ДНР.

"К сожалению, сегодняшняя встреча в Минске не принесла желаемых результатов. Отсутствие конструктивного диалога и неэтичное поведение полномочного представителя украинской стороны — все это демонстрирует позицию наших оппонентов и нежелание выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме", — заявила в свою очередь омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Видеоконференция по обмену пленными

Морозова подчеркнула, что представители ДНР пять раз озвучивали предложения по обмену всеми идентифицированными пленными, но конкретного ответа со стороны Киева так и не последовало.

"Нашей стороной было внесено предложение провести видеоконференцию с обязательным участием Виктора Медведчука. Данная видеоконференция должна состояться 18 января. Главным вопросом будет проведение обмена пленными на Крещение. Господин (Леонид) Кучма (представитель Киева на переговорах в Минске — ред.) поддержал нашу инициативу", — сказала она.

Информацию о планируемой видеоконференции подтвердили Сайдик и представитель Киева в гуманитарной подгруппе, первый замглавы Верховной Рады Геращенко.