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    Политика

    Следующая встреча контактной группы состоится в Минске 1 февраля - Сайдик

    Тема:

    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (157)

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    Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик проинформировал, что следующее заседание контактной группы состоится в белорусской столицы 1 февраля.
    Заседание контактной группы по Украине в Минске. Мартин Сайдик
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Следующее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано в Минске на 1 февраля, сообщил в понедельник спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс снова под обстрелами

    "До встречи (в Минске — ред.) 1 февраля", — сказал Сайдик журналистам по итогам прошедшего в Минске в понедельник заседания контактной группы.

    Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук заявил, что власти ожидают внешнего урегулирования конфликта в Донбассе вместо реализации минских соглашений.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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