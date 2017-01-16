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    Брифинг Сайдика по итогам заседания в Минске

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (159)

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    Случаи нарушения режима прекращения огня в Донбассе, в том числе с использованием тяжелого вооружения, имеют место, но их количество снизилось по сравнению с декабрем, сообщил в понедельник в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
    112 Украина/youtube

    "Во время прошлой встречи 21 декабря контактная группа сделала заявление о приверженности соблюдению всеобъемлющего устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 24 декабря. К сожалению, случаи нарушения режима прекращения огня, в том числе с использованием запрещенного тяжелого вооружения, имели и имеют место, хотя число обстрелов по сравнению с декабрем уменьшилось", — сообщил Сайдик журналистам.

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    Он подчеркнул, что вопросы полного прекращения огня в Донбассе, разведения сил и средств конфликтующих сторон, защиты гражданского населения остаются приоритетом работы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

    В то же время спецпредставитель ОБСЕ констатировал, что с момента предыдущего заседания контактной группы в Минске "в мирном процессе имели место некоторые положительные события". Среди них он назвал возобновление поставок воды и электричества в Луганскую область в начале 2017 года.

    "Хочу подчеркнуть, что в дальнейшем надо будет согласовать более стабильный механизм поставок воды и соответствующих расчетов", — сказал Сайдик. Он также напомнил о "жестах доброй воли" обеих сторон в процессе обмена пленными. По его словам, киевская сторона освободила к концу года 15 удерживаемых лиц, самопровозглашенные республики — трех. Дипломат отметил, что на этой неделе запланирована видеоконференция гуманитарной подгруппы по вопросу обмена пленными.

    Вместе с тем Сайдик с сожалением отметил факт обстрела открытого Международным комитетом Красного Креста пункта обогрева в Станице Луганской, что, по его словам, "является нарушением международного гуманитарного права.

    С 24 декабря в Донбассе установлен режим тишины на период новогодних праздников, который, по заявлениям представителей Киева, ДНР и ЛНР, не соблюдается.

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