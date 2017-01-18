Киев сам отказывается от Донбасса - Песков

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Киев сам отказывается от Донбасса, о чем свидетельствует абсолютная блокада им этого региона; Россия, со своей стороны, делает все возможное, чтобы способствовать урегулированию ситуации, сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия делает все возможное, чтобы способствовать этому внутриукраинскому урегулированию. И здесь, конечно, чтобы в первую очередь сама Украина не отказывалась от этих республик, потому что такая абсолютная блокада этих регионов в плане выполнения социальных обязательств, в плане выплаты пенсий, в плане обеспечения инфраструктурного и так далее — скорее свидетельствует о том, что Киев сам отказывается Донбасса. И в этом-то как раз очень серьезная проблема", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что "Россия как страна-гарант делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта, а это как раз регионы Донбасса и Киев — чтобы они выполняли взятые на себя обязательства".

Песков добавил, что отказ Киева от выполнения социальных обязательств в ДНР и ЛНР мешает сближению самопровозглашенных республик с Киевом.

"Говоря о том, что Украина отказывается (от ДНР и ЛНР — ред.), мы говорим о том, что всем хорошо известно, что Украина не выплачивает пенсии, не обеспечивает слуги в сфере здравоохранения, в социальной сфере. Это и является проблемой в том плане, что никоим образом не способствует сближению этих республик с Киевом, а наоборот", — добавил Песков.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

Отвечая на вопрос, насколько важно для Кремля сохранение названий республик, Песков отметил, что "это названия самопровозглашенных республик, это не те названия, которые дала РФ".